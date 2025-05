Ecco the Dolphin kehrt zurück – mit Remastern und brandneuem Abenteuer

Die Wellen schlagen höher denn je – fast drei Jahrzehnte nach seinem letzten großen Auftritt schwimmt Ecco the Dolphin wieder an die Oberfläche. Wie der legendäre Entwickler Ed Annunziata auf Xbox Wire im Rahmen des Asian and Pacific Islander Heritage Month verriet, arbeitet das ursprüngliche Entwicklerteam nicht nur an Remastern der beiden Kultspiele Ecco the Dolphin (1992) und Ecco: The Tides of Time (1994), sondern plant auch ein völlig neues Spiel im Franchise. Das Revival einer der faszinierendsten und ungewöhnlichsten Spielereihen der 90er Jahre ist damit offiziell eingeläutet.

Remaster mit Herz: Ecco kehrt in alter Stärke zurück

Die beiden Remaster sollen laut Annunziata technisch und spielerisch aufgefrischt werden, ohne dabei ihren nostalgischen Kern zu verlieren. In Zeiten von GPU-Monstern und Raytracing bedeutet das vermutlich: fließenderes Wasser, butterweiches Schwimmen und eine Prise mehr Mystik. Doch damit nicht genug – ein komplett neuer, dritter Ecco-Titel ist in Entwicklung. Dieser soll laut dem Entwickler „zeitgemäßes Gameplay und GPU-Anforderungen“ erfüllen – was auch immer das in einer Ära von Delfin-KI, virtuellen Ozeanen und Open-World-Standards konkret heißt.

Ein Countdown auf der offiziellen Ecco the Dolphin-Website sorgt zusätzlich für Spannung – dieser läuft bis zum 25. April 2026. Was uns dort erwartet, ist bislang unklar. Ein erster Trailer? Eine Demo? Oder der vollständige Release? Die Fans – darunter eine kleine, aber treue Fangemeinde – rätseln bereits.

Ein neues Abenteuer ruft – Ecco schwimmt in die Zukunft

Dass Ecco überhaupt wieder zurückkehrt, ist keineswegs selbstverständlich. Nach dem gefeierten 2D-Debüt und dem ambitionierten Nachfolger wurde die Reihe mit Ecco Jr. zunächst kindgerechter, ehe sie 2000 mit dem 3D-Titel Defender of the Future für Dreamcast wieder ambitionierter wurde – allerdings ohne Annunziatas Beteiligung. Ein geplanter spiritueller Nachfolger (The Big Blue) scheiterte 2013 an einer gescheiterten Crowdfunding-Kampagne. Erst ein Rechtsstreit mit Sega im Jahr 2016 öffnete erneut die Tür zur Marke.

Doch wer Annunziata kennt, weiß: Aufgeben ist für ihn keine Option. Schon 2019 sagte er entschlossen, dass ein neuer Ecco nur eine Frage der Zeit sei. Und nun ist diese Zeit endlich gekommen.

Ob das neue Ecco the Dolphin eine Rückkehr zur atmosphärischen Einsamkeit der Originale oder ein modernes Action-Adventure im Unterwasserlook wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Das Meer ruft – und Ecco hört den Ruf.