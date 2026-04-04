Echoes of Aincrad: Story-Trailer zeigt dein Leben, dein Kampf, dein Tod

Aincrad ist kein Spiel mehr. Bandai Namco Entertainment Europe zeigt im neuen Story-Trailer die brutale Realität von „Echoes of Aincrad„. Wer in der virtuellen Welt fällt, wacht nie wieder auf. Game Over bedeutet das Ende. Punkt.

Der Trailer fängt den Moment ein, in dem aus Begeisterung nackter Horror wird. Tausende stecken im ersten Full-Dive-VRMMORPG fest. Man sieht die Panik der Gefangenen und die harte Logik des Überlebens. Nur wer sich zusammenschließt und auf das Wissen der Beta-Tester vertraut, hat eine Chance. Jede Ebene der schwebenden Burg fordert Opfer.

Die Suche nach der Freiheit beginnt am 10. Juli 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Vorbestellungen laufen bereits.