Echoes of the End: Magie, Schwertkampf und ein Imperium am Abgrund

Mit Echoes of the End haben Myrkur Games und Publisher Deep Silver auf der jüngsten Premiere einen neuen Titel vorgestellt, der sich nahtlos in die Riege erzählstarker Third-Person-Abenteuer einreihen möchte. Der Titel erscheint später in diesem Jahr für PlayStation, Xbox und PC – ein genaues Datum steht noch aus. Im Fokus steht eine persönliche Geschichte, die in einer opulent gestalteten Fantasywelt angesiedelt ist und thematisch erwachsener wirkt als viele Genrevertreter.

Persönliches Drama statt Standard-Fantasy

Spieler übernehmen die Rolle von Ryn, einer sogenannten Vestigium – ausgestattet mit instabiler, aber mächtiger Magie. Sie befindet sich auf einer Mission, um ihren Bruder aus den Fängen eines autoritären Regimes zu befreien. Dabei trifft sie auf Abram Finlay, einen Gelehrten mit eigener Geschichte, dessen Zusammenarbeit mit Ryn nicht nur eine Verschwörung aufdeckt, sondern auch weitreichende Konsequenzen für das Schicksal des Landes Aema haben könnte.

Die Entwickler setzen offenbar stark auf Charakterentwicklung und zwischenmenschliche Konflikte. Wer also lieber tiefgründige Erzählungen statt reiner Action sucht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Laut Publisher soll die Story Themen wie Vertrauen, Vergebung und Aufopferung behandeln – alles eingebettet in eine Welt, die visuell von der isländischen Landschaft inspiriert ist.

Magie, Kämpfe, Rätsel – aber alles mit Bedacht

Spielmechanisch kombiniert Echoes of the End narrative Sequenzen mit klassischem Third-Person-Gameplay, darunter Magieeinsatz, Nahkämpfe mit dem Schwert und Rätselpassagen. Details zu Umfang, Missionsstruktur oder offenen Arealen sind bislang allerdings noch nicht bestätigt. Auch ob Entscheidungen im Spielverlauf eine Rolle spielen, wurde bisher nicht kommuniziert. Interessant dürfte sein, wie sich das Magiesystem in die Kämpfe einfügt – und ob die Erzählung eher linear oder verzweigt ausfällt.

Vieles lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen. Klar ist aber: Echoes of the End will kein weiterer Fantasy-Standardtitel sein, sondern setzt auf eine klare Handschrift – visuell wie erzählerisch.

