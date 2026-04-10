Marathon ist „surreal“: Ed Fries über Bungie und das Sony-Logo auf Xbox

Die Gaming-Industrie frisst ihre eigenen Mythen. Ed Fries, der Mann, der Bungie einst für Microsoft kaufte und den Grundstein für das Halo-Imperium legte, findet die aktuelle Marktsituation schlichtweg surreal. Wer heute „Marathon“ auf der Xbox startet, wird von einem PlayStation-Logo begrüßt – ein kultureller Glitch in der Matrix der Branche.

Früher waren Studios die Flaggschiffe ihrer Plattformen, heute sind sie bewegliche Assets in den Portfolios globaler Tech-Giganten. Fries erinnert im Podcast daran, dass die Entfremdung zwischen Bungie und Microsoft kein Zufall war, sondern das Ergebnis von Management-Druck und kreativen Differenzen während der Halo-Ära. Dass Sony nun die Ernte einfährt, markiert das endgültige Ende der Ära, in der Marken untrennbar mit einer Hardware-Familie verbunden waren.

Strategische Ironie als Dauerzustand

Bungie agiert unter Sony zwar weitgehend autonom, doch die optische Präsenz des PlayStation-Brandings auf einer Microsoft-Konsole ist die ultimative Demütigung für die alte Garde der Xbox-Pioniere. Während Fries den Spielspaß in „Marathon“ lobt, bleibt der bittere Beigeschmack einer Branche, die ihre Geschichte für 3,6 Milliarden Dollar an den meistbietenden Konkurrenten verkauft hat. Loyalität ist in diesem Geschäft nur eine Variable in einer Akquisitions-Tabelle.

Hinter der kuriosen Fassade der Marken-Ironie tobt allerdings ein wirtschaftlicher Überlebenskampf. Bungie hat für „Marathon“ eine Summe aufgebracht, die normalerweise für Blockbuster-Epen reserviert ist. Über 250 Millionen Dollar Entwicklungskosten treffen einen Monat nach Release auf eine harte Realität: 1,2 Millionen verkaufte Einheiten bei 40 EUR Einstiegspreis decken die massiven Investitionen kaum. Während die Kritiker das Spiel feiern, sind die aktiven Spielerzahlen auf Steam bereits um über 70 Prozent eingebrochen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Sony erkennt, dass die 3,6 Milliarden Dollar für Bungie kein strategischer Geniestreich, sondern ein überteuertes Missverständnis waren. Wenn die Verbrennungsrate von „Marathon“ weiterhin die Einnahmen übersteigt, wird das Studio zum wiederholten Male den Wunsch nach Freiheit verspüren – vorausgesetzt, man kann sich die Scheidung diesmal überhaupt leisten. Sony hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie wenig Geduld für Divisionen haben, die zwar Prestige bringen, aber die Bilanz tiefrot färben.

Wer ein Viertel-Milliarden-Budget in eine Nische pumpt, darf sich nicht wundern, wenn am Ende zwar das Ego glänzt, man für die schwarzen Zahlen aber das Logo des Erzfeindes auf der Konsole ertragen muss.