Edge of Memories: Story-Trailer verknüpft Anime-Ästhetik mit düsterer Fantasy

Edge of Memories verbindet französische Animationskunst mit Anime-Optik: düstere JRPG-Welt, epische Story & einzigartige Charaktere für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
NACON und Midgar Studio haben heute einen Story-Trailer zu Edge of Memories veröffentlicht. Das JRPG, das 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint, verbindet französische Animationskunst mit japanischer Anime-Ästhetik.

Im Mittelpunkt steht Eline, eine Seelenflüsterin, die in der von der Korrosion geplagten Welt Heryon eine mächtige Fähigkeit entdeckt: Sie kann sich in die Schwarze Bestie verwandeln und verheerende Kräfte entfesseln. Zusammen mit Ysoris und Kanta kämpft sie gegen finstere Mächte wie Ziegler, den Apex und das Sanctorium.

Mit Beteiligung von Raita Kazama, Sawako Natori, Emi Evans und Yasunori Mitsuda verspricht das Spiel eine starke Mischung aus Charakterdesign, Storytelling und Musik. Edge of Memories könnte so ein einzigartiges JRPG-Erlebnis werden, das sowohl Genre-Fans als auch Neueinsteiger anspricht und die klassischen Themen von Krankheit, Flucht und Selbstfindung aufgreift.

