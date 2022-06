eFootball 2022 – Cross-Play Support kommt, Master League folgt später

Konami hat ein Update zur Entwicklung von eFootball 2022 herausgegeben, das in Kürze in die Season 2 startet.

In den nächsten Monaten wird eFootball demnach neue Funktionen und Inhalte erhalten, die sowohl kostenlos als auch in kostenpflichtigen Premium-DLCs verfügbar sind. Dazu gehört zum Beispiel eine Lobby-Match-Funktion, die im Sommer folgt, während für den kommenden Winter das Cross-Play zwischen Konsolen und dem PC integriert wird.

Zu den Premium-Inhalten gehört dann unter anderem die Master League, die jeher ihre Tradition in der Serie hat. Dessen Umsetzung ist allerdings erst für 2023 vorgesehen und richtet vor allem an Spieler, die eFootball gerne alleine spielen möchten.

„Wir haben viele Rückmeldungen und Fragen zu eFootball 2022 von unseren Usern erhalten, und als Antwort möchten wir einige der geplanten Updates nach Version 1.1.0 und höher vorstellen. Lobby Matches, in dem die User Online-Spaces erstellen und Matches zwischen Teams spielen können, die in Dream Team erstellt wurden, werden im Sommer 2022 verfügbar sein. Bis Ende 2022 wird die Anzahl der in Ligen und Vereinsmannschaften einsetzbaren Mannschaften erweitert und als zusätzlicher kostenpflichtiger Content bereitgestellt.“