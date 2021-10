eFootball 2022 – Konami entschuldigt sich für holprigen Launch

Der Release von eFootball 2022 in dieser Woche soll für das Franchise einen kompletten Neuanfang darstellen, diesmal im Free-2-Play Sektor. Das ist zunächst nicht so ganz gelungen, weshalb sich Konami für den holprigen Launch entschuldigt.

Neben den zunächst recht übersichtlichen Inhalten, die eFootball 2022 bislang bietet, sind es auch diverse Probleme mit dem Titel, die die Spieler frustriert zurücklassen. Dem ist sich Konami bewusst, die bereits ein erstes großes Update für diesen Oktober in Aussicht stellen.

So wurden unter anderem Probleme bei der allgemeinen Spielbalance, der Passgeschwindigkeit, der Defence Operation und mehr gemeldet.

Dazu schreibt Konami:

„Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass es Berichte über Probleme von Spielern mit Zwischensequenzen, Mimik, Bewegungen von Spielern und dem Verhalten des Balls gegeben hat.“

Erstes Update in Planung

Probleme direkt zum Launch sind zwar nie ausgeschlossen, in Kombination mit einem eher halben Spiel in Bezug auf Inhalte ist die Enttäuschung der Spieler nachzuvollziehen. Daher starten in Kürze die Arbeiten am ersten Patch.

„Wir bedauern die Probleme sehr und möchten allen versichern, dass wir alle Bedenken ernst nehmen und uns bemühen, die aktuelle Situation zu verbessern. Diese Arbeiten wird laufend aktualisiert, die Qualität verbessert und Inhalte konsequent ergänzt. Ab nächster Woche bereiten wir uns auf ein Update im Oktober vor und sammeln weiteres Feedback durch unsere User.“

Das erste große Content-Update für eFootball 2022 folgt dann in diesem Herbst, wie in einer erste Roadmap festgehalten. Dann finden zahlreiche und weitere Core-Features den Weg ins Spiel, darunter die Creative Teams, die Creative League, das Tour Event, Quick Matches und vieles mehr.