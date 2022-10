eFootball 2023 – Content-Update liefert Freundschaftsspiele & Dreamteams

Das Update auf Version 2.1.0 bringt außerdem ein neues Premium-Ambassador-Paket für den kürzlich angekündigten Botschafter: den portugiesischen Nationalspieler Bruno Fernandes. Dieses Paket enthält eine „Episch“-Kartenversion von Fernandes, die seine herausragende Form aus der Saison 2020-21 nachstellt, in der er in nur 58 Pflichtspielen für Manchester United 45 direkte Torvorlagen beisteuerte.

