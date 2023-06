eFootball 2023 – Der Koop-Modus kehrt zurück

Während der Feierlichkeiten wird es eine Reihe von Challenges geben, bei denen die Spieler attraktive Preise gewinnen können. Beim „Legend Challenge Event“ treten die Spieler gegen verschiedene Klubs aus den besten europäischen Ligen an, darunter der SSC Neapel und der FC Barcelona. Beim „Golden Goal Challenge Event“ lebt ein klassisches Fußballformat aus vergangenen Zeiten wieder auf – die Spieler treten gegeneinander an, um das Golden Goal zu erzielen.

Ab heute können sich Spieler erneut online vernetzen und gegen andere Fußballbegeisterte aus der ganzen Welt antreten. Am 13. Juli startet außerdem eine Ingame-Kampagne, die mit dem Koop-Modus in Verbindung steht. Nach dem Spielen einer bestimmten Anzahl an Spielen erwarten die Spieler darüber hinaus Belohnungen im Store.

Konami feiert in diesen Tagen ein kleines Jubiläum mit ihrer Fußballserie, die anlässlich dessen ein paar Highlights vorbereitet haben. Unter anderem kehrt der KoOp-Modus in eFootball 2023 zurück.

