eFootball 2023 – Umfassendes Ligen-Update verfügbar

Konami spendiert seiner Simulation eFootball 2023 ein umfassendes Ligen-Update, das ab sofort im Probemodus genutzt werden kann. Darunter befinden sich 97 Vereine, einschließlich der vier großen europäischen Ligen in England, Spanien, Italien und Frankreich.

Nach der Länderspielpause geht damit die Saison 3: „Back to the Clubs“ in eFootball 2023 mit einer Reihe von Kampagnen und Events im Spiel weiter, die zeitgleich mit dem Karneval in Brasilien und dem Saisonstart der J-League stattfinden. eFootball 2023 nutzt das bunte Treiben des Karnevals in Brasilien und feiert mit seinen Spielern Login-Boni, die zum Erwerb einer brasilianischen Fußballlegende in einem „Legendary Chance Deal“ für das eigene „Dream Team“ führen.

eFootball 2023 Season 3

Neue Pakete und Spielerverbesserungen

Pep Guardiola, der große spanische Trainer und Manager, kommt zusammen mit Johan Cruyff und Fabio Cannavaro als Teil eines Manager-Pakets in eFootball 2023. Manager können die gesammelte Erfahrung, die für die Weiterentwicklung der Spieler im „Dream Team“-Modus gebraucht wird, auf bestimmten Positionen um 400% erhöhen.

Shinji Kagawa, Diego Forlan und der schottische Fußballer Dennis Law werden die Highlights der Geschichte der „Red Devils“ bilden, die mit einer eigenen „Epic“-Karte erworben werden können.

Back to the Clubs: Spielertransfers

Die wichtigsten Spieler des Wintertransferfensters sind im Spiel integriert und sorgen damit für neue Möglichkeiten für den Aufbau des bestmöglichen „Dream Team“.

Von jedem Verein, der Teil der eFootball™ Championship Pro ist, wird es zwei Spielerkarten geben, die im Spiel erscheinen. Dazu zählen: FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal FC, AS Monaco, AC Milan, FC Internationale Milano und AS Rom.

Die vollständigen Patch Notes zum Season 3 Update finden sich unter diesem Link.