eFootball 2024 startet in die Season 2: Elevate the Excitement

Da einige der besten Fußballer der Welt in letzter Zeit in diese Länder des Nahen Ostens gewechselt sind, haben eFootball-Spieler mit der Aufnahme dieser Mannschaften in den Authentic Team-Modus nun noch mehr Auswahl.

Dank der Partnerschaft zwischen Konami und der Asian Football Confederation werden alle Vereine, die am wichtigsten Vereinswettbewerb der Konföderation, der „AFC Champions League“, teilnehmen, ebenfalls in eFootball 2024 vertreten sein. Darunter sind Vereine aus Australien, Japan, Iran und Katar. Besonders erwähnenswert ist, dass auch drei Vereine aus Saudi-Arabien dabei sind: Al Nassr, Al Ittihad Club und Al Hilal SFC.

Konami hat die Season 2: Elevate the Excitement in eFootball 2024 gestartet, die einen neuen „Authentic Team“-Modus, neue Clubs und Gameplay-Optimierungen umfasst.

