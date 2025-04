eFootball 4.4.0 – Konamis „großes Update“ bringt endlich Crossplay und KI-Gegner

Man mag es kaum glauben, aber eFootball – Konamis Dauerbaustelle und einstiger Hoffnungsträger des digitalen Fußballs – bekommt tatsächlich ein Update, das den Namen „groß“ verdient. Am Donnerstag erscheint die Version 4.4.0 und mit ihr Features, die sich viele seit Jahren wünschen: Crossplay zwischen allen Plattformen und Spiele gegen KI-Gegner in der eFootball-Liga.

Plattformgrenzen fallen – Crossplay für alle

Xbox, PlayStation, Steam und Windows wachsen damit zusammen – zumindest virtuell. Wer bisher seine Freunde auf der „falschen“ Plattform zurücklassen musste, kann nun mit ihnen im Koop antreten oder sich in Freundschaftsspielen duellieren. Auch Events und Ranglistenspiele sind plattformübergreifend verfügbar. Die Ranglisten werden künftig nicht mehr nach Plattformen getrennt, sondern einheitlich geführt – eine kleine, aber durchaus wichtige Änderung für den kompetitiven Bereich.

Fast noch spannender dürfte für viele die Integration von KI-Gegnern in die eFootball League sein. Bisher war diese Spielumgebung ausschließlich Online-Spielern vorbehalten – mit dem Nachteil, dass Anfänger oft direkt gegen erfahrene PvP-Spieler antreten mussten und entsprechend frustriert aufgaben. General Producer Junichi Taya sieht in dem neuen Feature eine Art Sprungbrett für zögerliche Spieler: „Wenn du die KI in Division 2 und 3 besiegst, bist du wahrscheinlich bereit für PvP-Matches“.

Das klingt vernünftig – und nach einem längst überfälligen Schritt hin zu mehr Zugänglichkeit. Dass Konami dieses Feature erst jetzt einführt, wirkt fast ein wenig ironisch. Aber besser spät als nie.

Neue Komfort-Features

Die Version 4.4.0 bringt darüber hinaus weitere Komfortfunktionen: Ein „Smart Assist“-System soll Anfänger im Ligamodus unterstützen. Die Spieler können nun bis zu 500 zusätzliche Reserveplätze für ihren Kader freischalten (die maximale Anzahl steigt damit auf 1.400). Außerdem ist es endlich möglich, mehrere Spieler gleichzeitig aus dem Transfermenü zu entfernen – eine kleine, aber zeitsparende Verbesserung.

Auch bei der Entwicklung einzelner Spieler tut sich etwas: Ein neues Skilltraining erhöht gezielt die Chance auf bestimmte Fähigkeiten. Wer es sich später anders überlegt, kann diese Fähigkeiten auch wieder löschen – Flexibilität, wie man sie sich von einem Live-Service-Titel wünscht.

Mit der Version 4.4.0 macht eFootball somit endlich einige längst überfällige Schritte nach vorne. Das Spiel bleibt zwar ein umstrittenes Kapitel in Konamis Geschichte – aber es entwickelt sich zumindest langsam in die richtige Richtung. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht nur ein kurzes Aufflackern ist, sondern ein echtes Zeichen für Konamis langfristige Ambitionen.