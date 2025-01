Ehemaliger PlayStation-CEO wehrte sich gegen den Live-Service-Vorstoß von Sony

Shuhei Yoshida, ehemaliger Präsident der PlayStation-Studios und einer der Architekten des Erfolgs von PlayStation, hat in einem aufschlussreichen Interview mit Kinda Funny seine Sichtweise zum aktuellen Live-Service-Trend von Sony geteilt. Der japanische Gaming-Veteran, der nach 31 Jahren im Unternehmen kürzlich seine Position verließ, gibt einen seltenen Einblick in die internen Dynamiken bei Sony, insbesondere die schwierigen Entscheidungen rund um die Entwicklung von Live-Service-Spielen.

Yoshida war gegen Live-Service-Vorstoß

Yoshida, der von 2008 bis 2019 die Leitung der Worldwide Studios innehatte, gab zu, dass er sich gegen die zunehmenden Bestrebungen des Unternehmens, mehr Live-Service-Spiele zu entwickeln, gesträubt habe. Besonders der Druck des Sony-Managements, ein größeres Portfolio an Online-Diensten zu entwickeln, stieß bei ihm auf Widerstand. In seinen Worten sagte Yoshida: „Ich habe versucht, dem Druck zu widerstehen, mehr Live-Service-Spiele zu entwickeln, weil ich dachte, es würde die Balance gefährden, die wir mit erfolgreichen Einzelspieler-Erlebnissen wie God of War erreicht hatten.“

In der Tat hatte Sony ehrgeizige Pläne, bis 2026 zwölf Live-Service-Titel zu veröffentlichen. Doch diese Strategie ist bislang mit Problemen konfrontiert, von der Absage des Last of Us-Multiplayer-Projekts bis hin zur Einstellung des Spiels „Concord“ nach nur zwei Wochen. Der große Erfolg unter den Live-Service-Titeln war „Helldivers 2„, das als das am schnellsten verkaufte Spiel von PlayStation in seiner Startwoche galt.

Für Yoshida war die Entscheidung, gegen den Trend zu arbeiten, mehr als nur eine Frage der Unternehmensstrategie. Er betonte, dass die Entwicklung von Einzelspieler-Spielen wie „Horizon“ und „Ghost of Tsushima“ die Grundlage des PlayStation-Erfolgs bildete. „Ich wollte sicherstellen, dass wir nicht alles in Live-Service-Spiele investieren, ohne zu bedenken, wie riskant das Genre ist. Wenn ich das Unternehmen geleitet hätte, hätte ich mich stark dafür eingesetzt, diese Investitionen abgewogen zu treffen“, erklärte Yoshida.

Wurde Yoshida abgesägt?

Sein Ausscheiden aus der First-Party-Entwicklung und der Wechsel in eine Rolle, die sich auf die Förderung unabhängiger Entwickler konzentrierte, war für Yoshida ein Zeichen für den Wunsch, frische Impulse zu setzen. „Die Entscheidung, die Leitung der First-Party-Entwicklung abzugeben, war für mich nicht leicht. Aber ich glaube, es war der richtige Schritt, um Platz für neue Ideen und Ansätze zu schaffen“, sagte er und fügte hinzu, dass sein Wechsel zu Indie-Entwicklern kein Schritt zurück war, sondern eine Chance, die Unterstützung von kleineren Studios auf eine neue Weise voranzutreiben.

Trotz seines Widerstands gegen den Live-Service-Wahn zeigt Yoshida eine bemerkenswerte Flexibilität und eine positive Haltung gegenüber den neuen Herausforderungen. „Ich hoffe, dass einige der Live-Service-Projekte erfolgreich sein werden. Es ist ein Risiko, aber auch eine Chance für die Entwickler, etwas Neues zu probieren“, so Yoshida abschließend.

In einer Branche, die von ständigen Veränderungen geprägt ist, bleibt abzuwarten, wie sich Sonys Strategie in den kommenden Jahren entwickeln wird. Doch Yoshidas Erfahrungen und Perspektiven geben einen wertvollen Blick auf die komplexen Entscheidungen hinter den Kulissen eines der erfolgreichsten Gaming-Unternehmen der Welt.

Interessant ist auch, dass er jetzt, da sein Arbeitgeber nicht mehr Sony heißt, offen über seine Arbeit spricht. Yoshida selbst wird demnächst in einer neuen Rolle zu sehen sein, nämlich als Synchronsprecher für ein Indie-Spiel.