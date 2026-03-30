Eidos Montreal verliert 124 Mitarbeiter und Studio-Chef David Anfossi

Eidos Montreal entlässt knapp 10 % der Belegschaft und muss zeitgleich den Abgang von Studio-Chef David Anfossi verkraften, was die Zukunft von Großprojekten wie „Fable“ und „Grounded 2“ massiv unter Druck setzt. Für die Spieler bedeutet das ein erhöhtes Risiko für Verzögerungen bei den Co-Entwicklungen und wachsende Unsicherheit über die Stabilität des Studios unter der Embracer Group.

Der massive Stellenabbau bei Eidos Montreal markiert den traurigen Höhepunkt einer monatelangen Instabilität, die nun auch die Führungsebene erreicht hat. Während 124 Angestellte aufgrund „veränderter Projektanforderungen“ gehen müssen, hinterlässt der plötzliche Abschied von David Anfossi ein Machtvakuum in einer kritischen Phase der Produktion.

Die Chronik einer Dauer-Krise

Es ist nicht das erste Mal, dass das Studio bluten muss. Seit der Übernahme durch die Embracer Group im Jahr 2022 gleicht die Geschichte von Eidos Montreal einer endlosen Liste von Sparmaßnahmen.

Dezember 2025: Die letzte Entlassungswelle liegt erst wenige Monate zurück.

Die letzte Entlassungswelle liegt erst wenige Monate zurück. April 2025: 75 Mitarbeiter mussten das Studio verlassen.

75 Mitarbeiter mussten das Studio verlassen. Januar 2024: Massive Kürzungen im Rahmen des Embracer-Umbaus.

Dass jetzt erneut 124 Stellen gestrichen werden, deutet darauf hin, dass die bisherigen Konsolidierungsversuche nicht gefruchtet haben. Das Studio betont, dass es nicht an der Leistung der Mitarbeiter liege, sondern an strukturellen Anpassungen – ein schwacher Trost für die Betroffenen, die teils an prestigeträchtigen Marken wie „Fable“ in Zusammenarbeit mit Playground Games arbeiten.

Führungswechsel in stürmischen Zeiten

Der Abgang von David Anfossi kommt zusätzlich vollkommen überraschend. Als langjähriger Kopf des Studios war er das Gesicht hinter Reboots wie Deus Ex und „Shadow of the Tomb Raider“. Dass kein direkter Nachfolger präsentiert wurde, sondern lediglich von einem „Transitionsplan“ die Rede ist, lässt tief blicken. In der Spieleentwicklung ist personelle Kontinuität an der Spitze entscheidend für die Vision eines Projekts. Ohne festes Ruder könnten die aktuellen Arbeiten an Grounded 2 und die Unterstützung für Fable ins Stocken geraten.

Eidos Montreal fungiert aktuell primär als hochspezialisierter Support-Entwickler für Microsoft-Titel. Wenn über 100 Fachkräfte aus Produktion und Support abgezogen werden, hat das unmittelbare Auswirkungen auf das Polishing und die Asset-Pipeline. Wir haben in der Vergangenheit oft gesehen, dass solche Einschnitte entweder zu Release-Verschiebungen oder einem Qualitätsverlust führen, da die verbleibenden Teams die Last auffangen müssen.

Zudem schmerzt die Liste der bereits in der Vergangenheit gecancelten Projekte: Ein neues Deus Ex oder ein Legacy of Kain-Reboot scheinen unter diesen Bedingungen in weite Ferne gerückt zu sein. Das Studio kämpft ums nackte Überleben, statt kreative Risiken einzugehen.