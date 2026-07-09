Ein Albtraum aus Papier und Stahl: Erster Einblick in Hidden Edge in the Shadows

Der chinesische Entwickler Shiyue Game bringt mit Hidden Edge in the Shadows einen neuen First-Person-Extraction-Shooter auf den Markt, der auf der Unreal Engine 5 basiert und das populäre Genre mit klassischem asiatischen Horror kreuzt. Statt moderner Schusswaffen setzt der Titel komplett auf traditionelle Nahkampfwaffen und düstere Volksmythen.

Papier-Armeen und UE5-Horror

Die Kulisse verzichtet auf den westlichen Militärstandard der aktuellen Extraction-Shooter. Ihr wandert durch verlassene Dörfer, verfallene Tempel und neblige Ruinen, die dank der Unreal Engine 5 verdammt düster aussehen. Der Horror ist subtil, greift tief in die chinesische Folklore und setzt auf Psychoterror statt reiner Jumpscares. Lebensgroße Papierpuppen stehen plötzlich hinter euch, Fabelwesen lauern im Kerzenlicht oder unter der Wasseroberfläche. Düster, dreckig, absolut gnadenlos.

Ihr kämpft in der First-Person-Perspektive mit traditionellen chinesischen Waffen wie Schwertern, Speeren, Kampffächern und Hellebarden. Das Kampfsystem ist laut Entwickler extrem hardcore ausgelegt. Jeder Schlag erfordert exaktes Timing bei Paraden, Ausweichmanövern und Kontern. Ein einziger Fehler im Nahkampf bedeutet oft den Tod. Das System erinnert an eine Mischung aus „Chivalry“ und „Sekiro“, nur eben in der Ego-Perspektive und mit dem permanenten Risiko, den gesamten Loot zu verlieren.

Klassenvielfalt im Nebel

Für Abwechslung bei den Raids sollen verschiedene folkloristische Klassen sorgen. Jede Ausrichtung bringt eigene Fähigkeiten mit, um den Gefahren zu trotzen. Einige Klassen setzen auf magische Artefakte, andere nutzen rohe Gewalt, Schleichmechaniken oder strategische Fallen. Das Ziel bleibt jedoch in jeder Runde identisch. Ihr müsst seltene Schätze in den verfluchten Zonen finden und lebend den Extraktionspunkt erreichen. Wer zu gierig wird und stirbt, verliert alles.

Das unverbrauchte Setting ist die größte Stärke des Spiels. Die Kombination aus intensivem First-Person-Nahkampf und dem asiatischen Horror-Szenario hebt sich stark von der Konkurrenz ab. Es steht und fällt alles mit der Präzision des Kampfsystems. Wenn das Trefferfeedback ungenau ist, mutiert das Hardcore-Konzept schnell zum Frust-Fiasko. Funktioniert die Steuerung sauber, erwartet uns hier ein verdammt packender Geheimtipp.

Wann „Hidden Edge in the Shadows“ erscheint, ist gegenwärtig unklar.