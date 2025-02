Ein God of War Collection Remaster? Genau das, was Sony jetzt braucht!

Sony und Blockbuster-Spiele – das war einmal ein Synonym. Über Jahre hinweg lieferte der Publisher einen Hit nach dem anderen, von „Uncharted“ über „The Last of Us“ bis hin zu „God of War“. Doch in letzter Zeit? Nun, sagen wir, die Euphorie ist ein wenig abgeflaut. Perfektes Timing also, um mit einem Remaster der „God of War Collection“ Erinnerungen an glorreiche Zeiten zu wecken – und vielleicht das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen.

Warum ein God of War Remaster genau jetzt passt

Sony steckt aktuell in einer seltsamen Phase. Die PS5 ist zwar ein Verkaufserfolg, doch große exklusive Spiele sind Mangelware. Während Xbox mit Game Pass experimentiert und Nintendo munter seine Switch-Dauerbrenner verkauft, bleibt Sonys Strategie unklar. Der nächste große Blockbuster lässt auf sich warten. In dieser Lücke könnte ein „God of War Collection Remaster“ genau das Richtige sein – nicht nur als Nostalgie-Trip oder als Andenken an das 25. Jubiläum der Serie, sondern auch als Erinnerung daran, wofür Sony einst stand: absolute Premium-Spiele am laufenden Band.

Das letzte Abenteuer von Kratos, „God of War Ragnarök„, war ein emotionaler Abschluss der nordischen Saga. Doch viele Spieler, die erst mit den neueren Teilen eingestiegen sind (einschließlich mir), haben die ursprünglichen Abenteuer auf der PS2 und PS3 nie erlebt. Ein hochwertiges Remaster der „God of War Collection“, also der ersten beiden Spiele, wäre die perfekte Gelegenheit, um sowohl neue als auch alte Fans wieder für die Serie zu begeistern.

God of War III Remastered als Erinnerung an epische PlayStation-Zeiten

Nostalgie trifft auf moderne Technik

Natürlich gibt es die klassische „God of War Collection“ bereits für PS3 und PS Vita, und Teil 3 als Remaster für PS4, aber seien wir ehrlich: Eine vollständige Remaster Collection aller Spiele mit aufpolierter Grafik, 4K- und DualSense-Unterstützung und vielleicht sogar kleineren Gameplay-Verbesserungen könnte die alten Spiele wie nie zuvor erstrahlen lassen. Gerade die brutalen Kämpfe und epischen Boss-Fights profitieren von einer flüssigen Bildrate und moderner Technik. Wenn Sony es richtig macht, dürfte dieses Remaster ein voller Erfolg werden.

Sony braucht aktuell dringend gute PR, die über reine Geschäftszahlen hinausgeht. Die Kontroversen rund um Live-Service-Spiele, der Mangel an First-Party-Blockbustern und das Warten auf kommende Exklusivtitel lassen die Fans nervös werden. Die PS5-Generation gilt in Teilen bereits als verschwendet. Ein „God of War Remaster“ wäre daher ein kluger Schachzug: Es weckt Vorfreude, kostet weniger Entwicklungsaufwand als ein komplett neues Spiel und hält die Marke frisch, bis der nächste große Kracher kommt.

Ein Pflichtkauf für PS5?

Sollte Sony tatsächlich an einem „God of War Collection Remaster“ arbeiten, wäre das sowohl zeitlich als auch als Geschenk an die langjährigen Fans ein kluger Schachzug. Die Mischung aus Nostalgie, moderner Technik und cleverem Marketing könnte nicht nur alte Fans begeistern, sondern auch eine neue Generation für die Serie gewinnen. Bleibt nur zu hoffen, dass Sony diesen Ball aufnimmt – und uns nicht mit einem halbherzigen Port abspeist. Und ein Remaster ist heute nicht selten der Vorbote eines brandneuen Spiels.