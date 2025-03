Ein Muss für Fans: DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition

The Last of Us hat sich als eines der bedeutendsten Franchises der Gaming-Geschichte etabliert. Jetzt bringt Sony einen ganz besonderen Leckerbissen für Fans: den DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition. Dieses exklusive Design wurde in Zusammenarbeit mit Naughty Dog entwickelt und enthält ikonische Symbole aus beiden Teilen des Spiels, die für unvergessliche Momente stehen.

Ein Blick auf das Design

Der Controller ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch eine Hommage an die Geschichte von The Last of Us. Laut Naughty Dog-Kreativchef Neil Druckmann und Grafikdesignerin Megan Mehran war es ihnen wichtig, das Erbe des Spiels stilvoll in den Controller einzuarbeiten:

„Wir wollten ein Design erschaffen, das sowohl für Fans als auch für unser Team von Bedeutung ist. Die aufgedruckten, schwarzen Trophäensymbole repräsentieren wichtige Elemente aus beiden Spielen. Besonders ins Auge fallen dabei das Glühwürmchen-Logo, die Motte und der Wolf, die symbolisch für Joel, Ellie und Abby stehen.“

Verfügbarkeit und Preis

Der limitierte Controller wird für 84,99 Euro angeboten. Die Vorbestellungen starten am 14. März 2025 um 10 Uhr Ortszeit auf direct.playstation.com und bei ausgewählten Händlern. Die offizielle Markteinführung ist für den 10. April 2025 angesetzt, wobei Verfügbarkeit und Lieferzeiten je nach Region variieren können.

Der Release des Controllers kommt zu einer perfekten Zeit für Fans der Reihe. The Last of Us Part II Remastered erscheint am 3. April 2025 für den PC und bietet Spielern die Möglichkeit, Ellie und Abbys Geschichte erneut – oder erstmals – zu erleben. Zudem startet die zweite Staffel der erfolgreichen HBO-Serie The Last of Us am 13. April 2025 auf HBO und Max.

Spieler in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden und weiteren ausgewählten Ländern können den Controller ab dem 14. März 2025 um 10:00 Uhr direkt über PlayStation Direct vorbestellen. Wer hier bestellt, kann sich auf eine kostenlose Lieferung am Release-Tag freuen – solange der Vorrat reicht.

Der DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition ist ein absolutes Must-Have für Fans des Franchises. Mit seinem einzigartigen Design und den ikonischen Symbolen bringt er die packende Welt von The Last of Us direkt in die Hände der Spieler. Wer sich dieses Sammlerstück sichern will, sollte schnell sein – die Verfügbarkeit wird stark begrenzt sein!