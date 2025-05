Ein neues Concord-Desaster? Fairgame$ offenbar in der Entwicklungshölle – Bericht

PlayStation steht an einem Scheideweg – und zwar einem, den es sich selbst gebaut hat. Die Marke, einst Inbegriff hochwertiger Singleplayer-Erlebnisse wie „The Last of Us“, „God of War“ oder „Ghost of Tsushima“, hat sich in der PS5-Generation in ein neues Terrain verirrt: Live-Service-Gaming. Nur – so richtig will dieser Richtungswechsel nicht zünden.

Das jüngste Beispiel war „Concord“, ein Spiel, das mit großem Marketingtrara als potenzieller Overwatch-Killer gehandelt wurde – und das eine Woche nach Release sang- und klanglos verschwand. Verkaufsstopp, Studio geschlossen, kollektives Schulterzucken in der Community. Wenn „Babylon’s Fall“ eine Katastrophe war, dann war „Concord“ das PR-Gegenstück zum Hindenburg-Unglück. Die Blamage war perfekt.

Von Concord zu Fairgames: Wiederholt sich das Debakel?

Und jetzt? Alles sieht danach aus, als ob das nächste Spiel mit ähnlich düsterem Vorzeichen startet: „Fairgames“. Ein Live-Service-Heist-Game von Haven, einem Studio unter der Leitung von Jade Raymond – oder besser: ehemals unter ihrer Leitung. Denn laut Bloomberg hat Raymond das Studio verlassen, bevor das erste Spiel überhaupt erschienen ist. Das ist ungefähr so, als würde ein Kapitän das Schiff noch im Hafen verlassen, bevor überhaupt klar ist, ob es schwimmt. Rätselhaft? Definitiv. Vertrauensbildend? Nicht im Geringsten.

Hinzu kommen Berichte über interne Unzufriedenheit nach ersten Playtests von „Fairgames“. Der Release wurde bereits auf 2026 verschoben – ausgerechnet in das Jahr, in dem „GTA 6“ erscheint und wohl auch „Battlefield 6“. Wer dachte, „Concord“ sei untergegangen, weil es belanglos war, sollte sich auf „Fairgames“ gefasst machen, das sich vermutlich in einem Meer aus Blockbustern wiederfindet, ohne Rettungsboot und mit einem undichten Konzept.

Live-Service statt Singleplayer: PlayStations riskante Wette

PlayStations Strategie wirkt zunehmend panisch. Erst wird Naughty Dogs „Last of Us Online“ gestrichen – ein Titel, auf den Fans wirklich gewartet haben. Stattdessen versucht man mit neuen IPs ein Genre zu erobern, das von Blizzard, Bungie und Epic dominiert wird. Und obwohl „Marathon“ von Bungie in den Startlöchern steht, ist das Vertrauen erschüttert.

Das größte Problem: PlayStation wirkt, als wüsste es selbst nicht mehr, was es sein will. Prestige-Marke für cineastisches Storytelling? Oder doch Dienstleister für die nächste Skin-Schlacht mit Battle Pass? Aktuell ist es keines von beidem – und das ist fatal.

Natürlich kann „Fairgames“ noch überzeugen. Vielleicht wird es ein Überraschungshit. Vielleicht. Aber angesichts der aktuellen Indizien fühlt sich das Ganze weniger nach Hoffnung, sondern mehr nach Déjà-vu an – und „Concord“ war kein schöner Traum.