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Ein neues Sternensystem: Digital Extremes schickt Warframe-Spieler noch 2026 nach Tau

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Warframe The Old Peace

Warframe verlässt das Origin-System. Das Gratis-Update Tau bringt 2026 eine neue Sternenkarte, das Detektiv-Chassis Brysko und ein Fortnite-Crossover.

Das kostenlose Narrative Chapter „Warframe: Tau“ erweitert den Free-to-Play-Shooter „Warframe“ noch in diesem Jahr um eine komplett neue Sternenkarte und verlässt damit erstmals das vertraute Origin-System.

Neben diesem Story-Sprung bringt das Update das noir-inspirierte Detektiv-Chassis Brysko, das erste pokerbasierte Kartenspiel namens Portau und eine direkte Content-Kollaboration mit Epic Games für Fortnite.

Der Sprung ins Tau-System

Digital Extremes lässt die bekannte Geografie des Spiels hinter sich. Im Zentrum der Erweiterung steht die Ringstadt Fornax, die als neue Umgebung für Missionen dient. Das Areal ist optisch als düstere Metropole mit permanentem schwarzen Regen ausgelegt und beherbergt Casinos, Docks sowie Slums.

Hier wartet die Lore-Figur Albrecht Entrati auf die Spieler. Die gegnerische Fraktion vor Ort, die „Fornax Drowners“, sind eine evolutionäre Abspaltung der bekannten Sentients. Sie unterstehen dem Drogenboss The Hunra. Dieser kontrolliert die Unterwelt durch die Verbreitung einer Substanz namens Bloom.

Brysko, Kartenspiele und der Release-Fahrplan

Mit Brysko zieht das 65. Chassis in das Spiel ein. Die Besonderheit liegt in der Inszenierung: Der Sentient-Warframe bleibt nach außen stumm, verfügt jedoch über einen internen Monolog, der im englischen Original von Matthew Mercer synchronisiert wird. Das Kit umfasst die Schlagringe „Rain & Shine“, explosive Spielkarten und die Magnum-Revolver-Fähigkeit „Corecracker“.

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Das integrierte Minispiel Portau nutzt die Spielmechaniken von Poker, wurde jedoch thematisch auf die Spielhöllen von Fornax angepasst. Spieler wetten hier mit den Symbolen Blooms, Cores, Moons und Suns.

Der Content-Plan für die kommenden Monate steht fest. Bereits ab heute ist die Mesa Heirloom Collection inklusive anpassbarem Poncho sowie das Fortnite-Crossover verfügbar. Wer ein Warframe-Produkt im Epic Games Store erwirbt, erhält den Excalibur-Skin in Fortnite. Zudem wandert der Song „PARTY OF YOUR LIFETIME“ in Fortnite Festival.

  • August 2026: „Amir’s Shockwave“ ersetzt das klassische Nightwave-System durch ein 1999-remakespezifisches Design inklusive Text-RPG-Minispiel.
  • Herbst 2026: Das Update „Iceblade of Narin“ bringt das 66. Eis-Chassis, ein Rework für Banshee sowie Citrine Prime Access.
  • Juli 2027: Die nächste TennoCon findet am 16. und 17. Juli 2027 erneut im kanadischen London statt.

Soulframe zeigt Reittiere und Progression

Im Rahmen der Live-Show wurde auch das Spin-off „Soulframe“ mit einer neuen Gameplay-Demo präsentiert. Gezeigt wurde das „Warsongs Fable“, das einen korrumpierten Pfad für den Charakterfortschritt einführt. Dazu kommen ein Angel-Minispiel und das lange erwartete Mount-System für Reittiere. Das Entwicklerteam bestätigte zudem Synchronrollen von Ben Starr und Jennifer English. Ein konkretes Release-Fenster für Soulframe nennt Digital Extremes weiterhin nicht.

Digital Extremes betreibt keinen simplen Content-Erhalt, sondern skaliert die Core-Engine und die Lore spürbar nach oben. Ein komplett neues Sternensystem nach fast 14 Jahren Laufzeit ist das notwendige Fundament, um die technologische und inhaltliche Stagnation des Origin-Systems zu brechen. Für Spieler bedeutet das: Der Einstiegspunkt im Spätjahr 2026 liefert echten spielerischen Mehrwert statt bloßem Grind-Recycling.

Gta Pre Order Release
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