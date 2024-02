Ein Xbox Series X|S Mid-Gen Refresh hätte zu totalem Chaos geführt – Bericht

Microsoft plante wohl ebenfalls ein Mid-Gen Refresh der Xbox Series X|S, was bei einer Umsetzung vermutlich zu einem absoluten Chaos geführt hätte.

Seit dem Launch der ersten Mid-Gen Refreshs in der vorherigen Generation haben es die Entwickler von Konsolen-Spielen alles andere als leicht. Zuletzt musste man Spiele für eine über zehn Jahre alte Hardware mitentwickeln, während der Support für die Base Varianten der PS4 und Xbox One teilweise schon eingestellt wurde.

In dieser Generation startete Microsoft von Anfang an mit zwei völlig unterschiedlich leistungsstarken Konsolen, die laut aktuellen Berichten beide ebenfalls ein Mid-Gen Refresh erhalten sollten. Nach dem Feedback der Entwickler wurden diese Pläne allerdings schnell verworfen.

Xbox Series S Upgrade, aber schwächer als die X?

Laut RedGamingTech war eine leistungsstärkere Xbox Series S in Planung, die mit einer RDNA 3-GPU, mehr RAM und allgemein besseren Spezifikationen ausgestattet werden sollte. Insbesondere die GPU wurde immer wieder bemängelt und von einem Entwickler wenig schmeichelhaft als Kartoffel-GPU bezeichnet. Zudem ist die Rede von einigen Machine-Learning-Features. Aus Sicht der Gesamtperformance wäre die Xbox Series S jedoch weiterhin schwächer als die Xbox Series X gewesen.

Das sorgte für große Bedenken unter den Entwicklern, die ohnehin schon ihre Probleme mit der Xbox Series S haben. Ab da hätte man für möglicherweise vier unterschiedliche Xbox-Systeme innerhalb einer Generation entwickeln müssen, was meist zu enormen Kostensteigerungen und mehr Aufwand führt. So leicht, wie oftmals behauptet, ist die Skalierung an solch unterschiedliche Systeme nämlich nicht, zumal auch fast immer die PS5 und der PC einbezogen werden müssen.

Ein weiteres Problem hätte sich beim Marketing ergeben und wie man den Usern erklären soll, welche Unterschiede jede einzelne Hardware ausmacht. Wie von Microsoft vorgesehen, die Xbox Series S einfach als Standard-Konsole zu vermarkten, wäre wohl nicht aufgegangen.

Soweit man inzwischen glaubt zu wissen, wird es bei Xbox in dieser Generation gar kein Mid-Gen Refresh geben. Dafür möchte Microsoft etwas früher in die nächste Generation starten, nämlich schon 2026. Für Ende des Jahres stellt man außerdem eine neue Xbox-Hardware in Aussicht, die in einem Handheld resultieren könnte.

Sony hält hingegen wohl an der PS5 Pro fest, die später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Der Launch der PS6 wird dafür frühestens 2027/28 vermutet.