Während Microsoft heute mit Halo und Gears of War eigene Flaggschiffe besitzt, dominierte in den 2000er-Jahren eine PlayStation-Serie die Action-Adventure-Landschaft: Uncharted von Naughty Dog. Die Mischung aus atemberaubender Action, cleverem Leveldesign und filmreifer Inszenierung machte die Reihe zu einem der größten Exportschlager Sonys. Dass Microsoft damals nicht auf den Uncharted-Zug aufsprang, scheint logisch, und doch gibt es eine überraschende Enthüllung: Die Xbox hatte ihr eigenes Uncharted in Planung.

Project Ranger: So hätte Xbox Uncharted aussehen können

Die Enthüllungen stammen von Liam Robertson, bekannt von Did You Know Gaming?, der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter interviewte. Demnach wollte Microsoft während der Entwicklung der Xbox One ein eigenes Uncharted-ähnliches Spiel. Der Arbeitstitel: Project Ranger. Entwickelt wurde es bei Black Tusk Studios, heute als The Coalition bekannt (das Studio hinter Gears 5). Ursprünglich arbeitete das Studio an einem Halo-Spiel für Kinect, bevor die Leitung entschied, ein neues Action-Abenteuer im Stil von Uncharted zu starten.

Das Konzept sah vor, klassische Kletter- und Schießmechaniken mit Spionage-Elementen à la Mission: Impossible zu kombinieren. Unbezahlte Studierende der Savannah College of Art and Design steuerten frühe Ideen bei, darunter spezielle Gadgets und Kinect-Integration. Selbst Gameplay-Footage wurde auf der E3 2013 gezeigt, ohne dass der Titel offiziell bestätigt wurde. Der Protagonist Cole wurde von Liam McIntyre verkörpert, der heute als Stimme von Wolverine in Insomniacs Marvel-Spiel bekannt ist.

Warum es nie kam, und was heute möglich ist

Trotz beeindruckender Konzepte kam es zu kreativen Differenzen zwischen Studio und Management. Black Tusk Studios wurde anschließend gebeten, Gears of War 4 zu entwickeln. Damit war das Schicksal von Project Ranger besiegelt: Abbruch und Streichung des Titels.

Doch Microsoft hat inzwischen nachgelegt: Mit Indiana Jones besitzt die Xbox mittlerweile ein eigenes Action-Adventure-Franchise, das auf ähnliche Stärken setzt wie Uncharted. Insider gehen davon aus, dass eine Fortsetzung bereits in Planung ist, ein moderner Ersatz für das einstige Project Ranger. Microsoft hat damit die Chance, endlich eine eigene, narrative Action-Adventure-Reihe zu etablieren, die mit Naughty Dog mithalten kann.