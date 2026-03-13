Eine Woche Marathon: Wenn die Lernkurve zum Spielprinzip wird

Wer glaubt, nach den ersten Stunden bereits ein abschließendes Urteil über „Marathon“ fällen zu können, verkennt die Komplexität, die Bungie hier unter der Oberfläche verbirgt. Nach einer Woche intensiver Spielzeit in den instabilen Zonen wird deutlich: Marathon ist kein klassischer Shooter für zwischendurch, sondern ein fordernder Prozess.

Der Einstieg bleibt aufgrund der eigenwilligen Benutzeroberfläche unnötig schwierig, doch wer diese Hürde nimmt, entdeckt ein Spiel, das absolute Präzision verlangt. Bungie setzt hier nicht auf Bequemlichkeit, sondern auf eine steile Lernkurve. Da gibt es nichts zu diskutieren!

Abschied von der Komfortzone

Die erste Erkenntnis dieser Woche ist so simpel wie einschneidend: Klassische Bewegungsmuster aus „Destiny“ oder „Halo“ funktionieren hier nicht. Die KI agiert mit einer taktischen Aggressivität, die über das gewohnte Maß hinausgeht. Elite-Einheiten wie die Captains fungieren als ernstzunehmende Barrieren, die den Spielfluss aktiv kontrollieren.

Das ist ein interessanter Kontrast zu vielen modernen Titeln, in denen computergesteuerte Gegner oft nur als statistisches Hindernis dienen. In „Marathon“ wird Stealth zur Notwendigkeit. Wer unüberlegt agiert oder die Geräuschkulisse ignoriert, wird von der Spielwelt konsequent sanktioniert. Taktik ist hier kein optionaler Spielstil, sondern die Basis für jeden erfolgreichen Abschluss.

Besonders die Vertragsmechaniken verdeutlichen den speziellen Charakter des Spiels. Selbst scheinbar triviale Aufgaben, wie das Zerstören von Umgebungsobjekten für Fraktionen wie Maida oder die UESC, entwickeln unter dem ständigen Druck der Extraktion eine enorme Spannung. Jede Aktion, die Aufmerksamkeit erregt, birgt ein Risiko.

Das Echo der Stille

Das Sounddesign spielt dabei eine zentrale Rolle: Schritte sind über weite Distanzen wahrnehmbar, was Marathon in ein psychologisches Belauerungsspiel verwandelt. Man ist selten wirklich allein auf der Karte. Wer sich bewegt, gibt Informationen preis; wer passiv bleibt, verliert die Initiative. Diese Dynamik erzeugt eine konstante Grundspannung, die den Kern der Extraction-Erfahrung trifft.

Ein signifikanter Fortschritt nach sieben Tagen ist der Übergang zu hochwertigeren Loadouts. Der Einsatz spezialisierter Waffen wie der Bully SMG verändert das Spielgefühl spürbar. Die Time-to-Kill ist in diesen Momenten extrem kurz, was Kämpfe in Sekundenbruchteilen entscheidet. Hier zeigt sich Bungies mechanische Expertise: Wenn das Gunplay ineinandergreift, spürt man die gewohnte Souveränität der Entwickler, die den hohen finanziellen Einsatz eines teuren Kits rechtfertigt. Es ist die Belohnung für die vorangegangene Geduld. Das Spiel scheint ein proaktives Jäger-Verhalten letztlich eher mit einer erfolgreichen Extraktion zu belohnen als rein passives Abwarten. Eben nicht für jeden.

Effizienz hat ihren Preis

Abschließend bleibt das Worldbuilding ein faszinierender Aspekt. Hinter der klinischen, oft als steril kritisierten Optik verbirgt sich eine tiefgreifende Mythologie. Mit dem Freischalten höherer Reputationsstufen bei Fraktionen wie Arcane offenbaren sich visuelle Parallelen zu Bungies bisherigem Schaffen, die jedoch eine ganz eigene Richtung einschlagen.

Die Symbolik und die wirtschaftlichen Verflechtungen der Fraktionen deuten auf eine Lore hin, die erst in den kommenden Monaten ihr volles Potenzial entfalten wird. „Marathon“ bleibt auch nach einer Woche ein sperriges Erlebnis mit Ecken und Kanten, hat aber bewiesen, dass es eine ernstzunehmende neue Benchmark für Hardcore-Shooter sein will. Es verlangt Hingabe – und belohnt diese mit einer ganz eigenen Art von Genugtuung.

Letztendlich bestätigt sich mein Eindruck aus dem Review – und zwar ganz ohne das peinliche Betteln von Bungie, mit der Bewertung doch bitte noch zu warten. „Marathon“ ist ein grundsolides Spiel, das eine ehrliche Chance verdient hat. Und wer bei aktuell 20.000 Spielern auf Steam schon den Abgesang anstimmt, hat wohl vergessen, wie sich ein echtes „Concord“ anfühlt. Davon ist Bungie meilenweit entfernt.