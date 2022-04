Durchdrehen erlaubt: Demolish & Build 3 für PS5 & PS4 bestätigt

Auf der spaßigen Seite bietet man dann wieder ein realistisches Abrisssystem. Laut den Schöpfern besteht jedes Fragment aus einem bestimmten Material mit einem eigenen Parameter in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Schäden eines bestimmten Typs. Die einzelnen Objekte sind physikalisch miteinander verbunden und werden dadurch realistischen Druckkräften ausgesetzt. Dadurch beeinflussen sich die Strukturen zusätzlich gegenseitig. In der Praxis basiert das System auf Physik, was dem Abrissprozess einen sehr realistischen Charakter verleiht.

In Demolish & Build 3 nimmt man die Rolle des Chefs eines Abrissunternehmens ein, das sich auf die Durchführung von Abriss- und Bauarbeiten rund um verschiedene Gebäude sowie auf die Verwaltung und Erweiterung des Unternehmens konzentriert. Dazu stehen einem eine große Auswahl an Werkzeugen und Baufahrzeugen für verschiedene Arten von Arbeiten zur Verfügung – von der guten alten Abrissbirne, Bagger, große Kräne und vieles mehr, um die „Welt“ dem Erdboden gleichzumachen.

