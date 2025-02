Elden Ring auf der großen Leinwand? George R.R. Martin heizt Gerüchte an

„Ja, ich denke, gerade wenn man Welten erschafft, gibt es immer mehr, als man auf dem Bildschirm sieht. Das ist bei jeder großen epischen Fantasy der Fall. Schauen Sie sich Tolkien an – es gibt hunderte Seiten mit Vorgeschichte, bevor wir überhaupt in die Ära des Hobbit eintauchen.“

Während FromSoftware eine Fortsetzung von „Elden Ring“ bisher nicht bestätigt hat, glaubt Martin, dass noch viele Möglichkeiten für weiteres Worldbuilding bestehen. Zunächst steht allerdings der Release von „ Elden Ring: Nightreign “ in diesem Sommer an.

George R.R. Martin, der kreative Kopf hinter „Game of Thrones“ und eine der Schlüsselfiguren in der Lore von „ Elden Ring “, hat eine potenzielle Filmadaption des preisgekrönten Spiels angedeutet. In einem Interview ließ der Autor durchblicken, dass es „einige Gespräche“ über eine Verfilmung gibt.

