Elden Ring erreicht 30 Millionen Verkäufe – Eine Erfolgsgeschichte ohne Grenzen

Zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung schreibt Elden Ring weiter Gaming-Geschichte: Wie Bandai Namco Entertainment und FromSoftware jetzt offiziell bekannt gegeben haben, wurde das gefeierte Fantasy-RPG weltweit mehr als 30 Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft. Damit krönt sich das Spiel endgültig zum erfolgreichsten Titel in der bisherigen Historie von FromSoftware. Bereits im Juni 2023 hatte man die 25-Millionen-Marke geknackt – die jüngsten Zahlen beweisen, dass die Faszination für die Zwischenlande ungebrochen ist.

Elden Ring ist weit mehr als nur ein weiteres Soulslike. Das ambitionierte Projekt entstand in Zusammenarbeit mit niemand Geringerem als Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin, der die epische Welt und die komplexe Hintergrundgeschichte zum Leben erweckte. Kein Wunder also, dass sich die Gerüchteküche derzeit heiß läuft: Martin bestätigte kürzlich, dass es „einige Gespräche“ über eine mögliche Verfilmung gebe – auch wenn aktuell noch nichts Konkretes auf dem Tisch liegt. Aber wer weiß? Vielleicht wird aus Elden Ring schon bald nicht nur ein Gaming-Phänomen, sondern auch ein Kinoblockbuster.

Keine Fortsetzung, aber neue Abenteuer – Nightreign als Hoffnungsträger

Währenddessen blicken Fans gespannt auf die Zukunft. Trotz des gewaltigen Erfolgs dämpfte FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki im Dezember 2024 die Erwartungen: Eine direkte Fortsetzung von Elden Ring sei aktuell nicht geplant. Doch es gibt Hoffnung – und zwar in Form von Elden Ring: Nightreign. Das Spin-off soll bereits im Mai 2025 erscheinen und könnte die Lücke für alle füllen, die sich nach neuen Abenteuern in der düsteren Fantasy-Welt sehnen.

Verfügbar ist Elden Ring weiterhin auf nahezu allen aktuellen Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Wer bislang die Reise in die Zwischenlande verpasst hat, sollte spätestens jetzt einen Blick wagen. Warum? Das erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht.

Elden Ring hat bewiesen, dass komplexe, fordernde Spiele nicht nur eine Nische bedienen, sondern echte kulturelle Meilensteine setzen können. 30 Millionen verkaufte Einheiten sind nicht nur eine Zahl – sie sind ein Beweis dafür, dass Vision, Mut und Qualität auch in einer oft von Schnelllebigkeit dominierten Branche triumphieren können.