Elden Ring – From Software verrät, warum die Spiele immer so schwer sind

Zugegeben, haben sicherlich viel mehr Spieler Interesse an Elden Ring, Dark Souls & Co., die jeder für sich als Meisterwerk gelten. Was einige aber abschreckt, ist der enorme Schwierigkeitsgrad, von dem Entwickler From Software auch nicht abrücken möchte.

Warum man so strikt nur diesen einen Weg geht und nicht einmal an Optionen denkt, verrät der Entwickler in einem aktuellen Interview. Darin spricht Creator Hidetaka Miyazaki über diesen einen Aspekt, der nahezu immer wieder angesprochen wird.

Schwierigkeit ist Teil der eigenen DNA

Demnach sei der hohe Schwierigkeitsgrad ein Teil der eigenen DNA, den man nicht einfach aufgeben möchte. Es sei ein Teil der Identität, der die Spiele so attraktiv macht, wenn auch nur für eine bestimmte Zielgruppe. Dies würde den Spielen eine bestimmte Erfahrung und Bedeutung verleihen, weshalb man auch nicht bereit ist, diese Signature-Schwierigkeit einfach aufzugeben.

„Wir sind immer bestrebt darin, uns zu verbessern, aber speziell in unseren Spielen ist es die Schwierigkeit, die der Erfahrung Bedeutung verleiht. Darauf wollen wir im Moment also nicht verzichten. Es ist unsere Identität“, so Miyazaki. The New Yorker

Gleichzeitig versteht man, dass es für einige Spieler frustrierend sein kann, wenn sie die Spiele einfach nicht meistern könne, wofür man sich entschuldigt.

„Ich entschuldige mich bei jedem, der das Gefühl hat, dass es in meinen Spielen einfach zu viel zu überwinden gibt. Ich möchte nur, dass so viele Spieler wie möglich die Freude erleben, die aus der Überwindung von Schwierigkeiten entsteht.“

Speziell für Elden Ring hat man schon einen etwas anderen Weg gewählt, bei dem sich die Option ergibt, bestimmte Bosse auch einfach zu umgehen. Das gilt jedoch nicht für alle, was einen letztendlich und oftmals zum scheitern bewegt.

Eindrücke aus Elden Ring gibt es ergänzend auch noch einmal in unserem aktuellen Review zum Spiel.