Elden Ring – Intro-Sequenz geleakt, verrät mehr über die Story

Gut eine Woche vor dem offiziellen Release von Elden Ring, das schon jetzt als der größte Blockbuster des Jahres gehandelt wird, ist die Intro-Sequenz geleakt worden. Darin geht man mehr auf die Hintergrundgeschichte des Hardcore-RPG ein.

Das Video zeigt die Zerstörung des Elden Rings und wie die Kinder von Königin Maraka alle Scherben dessen beanspruchen. Doch diese neu entdeckte Stärke machte sie wahnsinnig und resultierte in einem Krieg, aus dem kein neuer Lord hervor ging.

Das Ganze wird mit animierten Bildern erzählt und mit dem Aufruf, sich zu erheben und dem Unheil entgegenzustellen. Erwähnt werden darin auch Fia, ein Mistfresser, sowie Sir Gideon Ofnir, die bereits in der Souls-Überlieferung erwähnt werden. Wirkliche Spoiler enthält das Intro natürlich nicht, dürfte die Fans aber umso ungeduldiger auf den Release werden lassen.

Aufgrund von Urheberrechten wird das Video auf Youtube immer wieder gelöscht, ist aber weiterhin auf Streamja abrufbar.

Dass man damit nicht zuviel verspricht, zeigt auch unsere aktuelle Preview, in der es heißt:

„From Software hat mit Demon Souls die Spielewelt revolutioniert und ein neues Genre geschaffen. Während man darauf wartet, dass die Japaner eventuell mal nachlassen oder einen schwächeren Teil produzieren könnten, liefern sie ein Highlight nach dem anderen ab. Aktuell spricht wirklich nichts dagegen, dass Elden Ring der nächste Eintrag in diese glorreiche Liste wird. Alle Vorzeichen stehen auf Meisterwerk und es sieht so aus, als würde From Software hier die eigene Revolution nochmal revolutionieren. Ich werde es wohl leider nicht erleben, weil mir meine mentale Gesundheit zu wichtig ist. Allen anderen wünsche ich eine fantastische Reise!“

Offiziell erscheint Elden Ring am 25. Februar 2022. Bis dahin lässt sich auch noch die begehrte Launch Edition vorbestellen, inkl. einem Poster, Art Cards, Sticker und Aufnäher.