Elden Ring erobert das IMAX – Live-Action in den Zwischenlanden angekündigt

Bandai Namco und A24 bringen das FromSoftware-Epos „Elden Ring“ auf die große Leinwand. Regisseur Alex Garland inszeniert die düstere Mythologie mit einer namhaften Besetzung für das IMAX-Format.

Bandai Namco Entertainment und A24 haben den Kinostart für die Live-Action-Adaption von Elden Ring auf den 3. März 2028 festgeschrieben. Alex Garland führt Regie und verantwortet das Drehbuch für das Projekt, das technisch vollständig auf das IMAX-Format ausgelegt ist. Die Produktion startet im Frühjahr 2026.

Die Kommerzialisierung der Melancholie

Das Ensemble in „Elden Ring“ setzt sich aus profilierten Charakterdarstellern und Garland-Stammkräften zusammen. Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny und Tom Burke führen die Besetzungsliste an. Flankiert werden sie von Nick Offerman, Jonathan Pryce, Sonoya Mizuno und Peter Serafinowicz. Auch Havana Rose Liu, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall und Emma Laird gehören zum Cast.

Die literarische und spielerische Vorlage von Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin bildet das Fundament. Seit dem Release im Jahr 2022 wanderte das Action-RPG weltweit über 30 Millionen Mal über die Ladentheken. Das Studio A24, bekannt für Arthouse-Horror und ästhetische Grenzgänge, übernimmt die Realisierung der Dark-Fantasy-Welt. Informationen zur konkreten Handlung oder der Einordnung innerhalb der komplexen Lore existieren derzeit nicht.

Das Ende der erzählerischen Abstraktion

Der Wechsel vom interaktiven Fragment zur linearen Leinwand-Erzählung markiert einen Wendepunkt für die Marke. Während das Spiel den Erfolg aus der Eigenleistung des Spielers und der mühsamen Rekonstruktion der Welt zog, muss der Film eine klare Struktur liefern. Garland, der zuletzt mit „Civil War“ und „Ex Machina“ die Zerbrechlichkeit von Systemen thematisierte, trifft hier auf eine Welt, die bereits kollabiert ist.

Die Wahl von A24 deutet darauf hin, dass man den visuellen Ballast der Vorlage ernst nimmt. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, das Schweigen der Spielwelt in Dialoge zu übersetzen, ohne die Mystik zu opfern. Die Besetzungsliste ist breit gefächert, lässt aber noch keine Rückschlüsse auf bekannte Rollen wie Malenia oder Ranni zu.

Hollywood kauft sich die nächste Erfolgsgarantie ein, bevor die Tinte auf den Verkaufsberichten getrocknet ist.