Elden Ring mit mehreren Enden & Details zur Spielwelt

Der Premiere von Elden Ring in der vergangenen Woche folgen heute weitere Details zur Spielwelt, dem Gameplay und mehr.

Hierzu hat sich jetzt Director Hidetaka Miyazaki in der Famitsu geäußert, der darin bestätigt, dass der Spieler seinen eigenen Charakter kreieren kann, ähnlich wie in Dark Souls. Spielerisch verspricht man außerdem mehr Freiheiten, auch wenn genaue Details dazu noch fehlen. Es gibt aber eine festgelegte Weiterentwicklung, die als „klare Führung“ beschrieben wird. Der Spieler kann dennoch entscheiden, ob er dieser exakt folgt oder sie hinterfragt und einen eigenen Weg wählt. Das wirkt sich auch auf das Ende von Elden Ring aus, von denen es mehrere geben wird.

Was die Begegnung mit Bossgegnern betrifft, sagte Miyazaki, dass es diesmal nur eine bestimmte Anzahl gibt, die man unbedingt bezwingen muss. Alle anderen lassen sich auch irgendwie umschiffen. Ebenso erwähnt wird die Rückkehr von Battle Arts aus Dark Souls III, rund 100 Techniken, die jedoch nicht an eine bestimmte Waffe gebunden sind, sowie lassen sich Geister ausrüsten und als Beschwörung nutzen, etwa für Angriffe, Verteidigung usw. Der Schwierigkeitsgrad von Elden Ring wird als „machbar“ beschrieben, um unterschiedliche Spiele und Skills anzusprechen.

Weiterhin hat man sich zur Spielwelt und dem HUB geäußert, die aus sechs größeren Bereichen besteht. Hierzu heißt es gegenüber IGN:

„The Lands Between ist eigentlich ein Name, der von George R.R. Martin selbst erfunden wurde, als er den Anstoß für diese Welt gab und ihre Geschichte und ihren tiefen Mythos schrieb. Und wir hoffen, dass wir nicht nur die Idee, dass es eine Art Impuls und Ausgangspunkt für die Welt ist, wegnehmen, sondern dass die Menschen es wirklich wie eine Einladung in dieses mysteriöse neue Land spüren.“