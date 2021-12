Elden Ring – Neuer Story Trailer von den Game Awards

Das am meisten erwartete Spiel des nächsten Jahres, Elden Ring von From Software, zeigt sich in einem neuen Trailer von den The Game Awards, der etwas mehr von der Story offenbart.

Angesiedelt in einer vollkommen neuen Welt von Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin, erwartet euch hier ein unvergleichliches Abenteuer. Gleichzeitig vergisst man nicht die typische Signatur von From Software, einschließlich brutaler Kämpfe, epischen Boss-Fights, spannenden Erkundung, Reiten und mehr, wie der Trailer heute schon in Aussicht stellt.

Elden Ring ist der bisher größte Titel von FromSoftware und spielt in einem weitläufigen Königreich mit einer reichhaltigen und blutigen Geschichte. Verfast wurde diese von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Dark Souls-Reihe, sowie George R.R. Martin, dem Autor der The New York Times Bestseller Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire.

From Software verspricht mit Elden Ring zudem ein ausgedehntes Weltdesign, ein minutiös designtes „Zwischenland“, das eine bisher noch nicht da gewesene Immersion bietet. Hinter jeder Ecke dieser immersiven Welt verbergen sich Geheimnisse, die es gilt zu entdecken, und Spieler ermutigt, diese Welt zu erforschen.

Elden Ring selbst erscheint am 25. Februar 2022 und somit ein paar Wochen später als ursprünglich angekündigt. Die Verschiebung geht mit der Sicherstellung einher, die Erwartungen mit der Tiefe des Spiels und den Freiheiten in den möglichen Strategien zu übertreffen.