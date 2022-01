Elden Ring – New Game+ erklärt & neues Gameplay

From Software hat sich im Rahmen aktueller Previews zur New Game+ Option in Elden Ring geäußert. Außerdem gibt es einige neue Gameplay-Szenen zu sehen.

Ins Detail zum New Game+Mode geht hier Producer Yasuhiro Kitao, die die Spieler auch nach Abschluss der Story motivieren möchten, die Welt von Elden Ring weiter zu erkunden.

Dazu sagt Kitao:

„Nachdem ihr das Spiel zum ersten Mal beendet habt, könnt ihr eure Charakterdaten übertragen und das Spiel erneut gegen stärkere Feinde bestreiten. Das war schon immer ein Merkmal unserer Spiele … da die Welt so riesig ist, ist das Spiel so konzipiert, dass es gesäubert werden kann, ohne unbedingt alles zu erleben. Einige Spieler werden es vorziehen, beim ersten Mal zu versuchen, die gesamte Karte zu erkunden, während andere einige Bereiche für die Erkundung im zweiten oder nachfolgenden Zyklen auslassen.“

Neue Gameplay-Szenen zeigen Castle Mourne

Die amerikanische GameInformer hat außerdem ein paar neue Gameplay-Szenen parat, in denen man sich dem Castle Mourne widmet.

Gleichzeitig appelliert From Software an die Spieler, dass sie möglichst wenig aus Elden Ring sehen sollten, bis sie das Spiel selbst spielen können. Das gibt man als guten Ratschlag im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog auf den Weg.

„Am liebsten wäre uns, wenn sich die Spieler keine Spoiler oder Leitfäden ansehen und sich völlig frisch und unvoreingenommen auf dieses prickelnde Gefühl eines neuen Abenteuers einlassen würden. So würden wir selbst das Spiel erleben wollen, wenn wir es zum ersten Mal spielen würden. Und so können hoffentlich auch unsere Spieler das Spiel ganz bequem in ihrem eigenen Tempo und voller Staunen erleben.“

Das vollständige Special dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.