Elden Ring Nightreign: Alle Editionen im Überblick – Welche lohnt sich für dich?

FromSoftware meldet sich mit Elden Ring Nightreign zurück, einem eigenständigen Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel, das am 30. Mai 2025 erscheint . In der brutalen Welt des Elden Ring-Universums kämpfen Spieler gegen gnadenlose Feinde, meistern tödliche Biome und müssen gemeinsam in Dreier-Teams überleben. Die Vorbestellungen sind gestartet – doch welche Edition passt am besten zu dir?

What do you think?