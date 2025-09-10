Elden Ring Nightreign: Deep of Night bringt Hardcore-Expedition im Overview-Trailer

FromSoftware und Bandai Namco schalten mit Elden Ring Nightreign: Deep of Night den nächsten Gang hoch. Der neue Expeditionsmodus erscheint am 11. September kostenlos, und richtet sich an Spieler, die das „Nacht“-Setting schon im Schlaf durchqueren.

Das Prinzip ist simpel, aber brutal: Gegner sind deutlich stärker, Zielgegner können nicht mehr direkt gewählt werden, und dynamische Veränderungen der Umgebung greifen nicht. Obendrauf gibt es exklusive „Depths Relics“ sowie Waffen mit zusätzlichen Effekten – nützlich, aber oft mit Nachteilen verbunden.

Je tiefer man in diesen Modus abtaucht, desto härter wird es. Siege und Niederlagen wirken sich direkt auf die erreichte „Tiefe“ aus. Laut Bandai Namco sei es schon eine Leistung, die Tiefe 3 überhaupt zu knacken.