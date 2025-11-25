Latest

Elden Ring Nightreign: Der Nightfarer „Scholar“ eröffnet neue Wege im Kampf gegen die Nacht

Elden Ring Nightreign erweitert The Forsaken Hollows um den Nightfarer „Scholar“. Neue Synergien, neue Taktiken, neuer Bossfokus im Trailer.

Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows

FromSoftware bleibt konsequent unberechenbar. Während Elden Ring Nightreign in wenigen Tagen mit The Forsaken Hollows seine erste große Erweiterung erhält, präsentiert das Studio jetzt überraschend einen der beiden neuen Nightfarer-Klassen: den Scholar.

Eine Figur, die weniger auf rohe Gewalt setzt und mehr darauf, die Mechaniken der Nacht selbst zu durchschauen. Das passt zum Ton des DLCs, und eröffnet frische taktische Optionen, die über ein simples „mehr Schaden, mehr Rüstung“ hinausgehen.

Der Scholar: Kontrolle statt Chaos

Der Scholar wirkt auf den ersten Blick unscheinbar: ein Cane-Sword, ruhige Bewegungen, ein fokussierter Kampfstil. Doch seine Fähigkeiten legen schnell offen, dass er ein Spezialist für Kampfkontrolle ist.
Spieler können mehrere Gegner gleichzeitig verlangsamen, ein Werkzeug, das im schnellen, oft unübersichtlichen Gefecht überraschend viel Raum schafft. Richtig interessant wird es jedoch mit seinem Ultimate: Der Scholar verknüpft Feinde miteinander, sodass jeder Treffer auf einen Gegner die anderen gleich mitreißt.

Im Bosskampf gegen Libra, dessen „Condemned“-Klone sich am Level des Spielers orientieren, kann diese Mechanik den entscheidenden Unterschied machen. Statt jeden Klon mühsam einzeln zu isolieren, verbindet der Scholar sie zu einem Schadensnetzwerk. Kombiniert mit mächtigen Werkzeugen der Wylder, etwa dem Onslaught Stake, können Spieler das bislang chaotische Duell auf einmal deutlicher diktieren.

Natürlich hängt am Ende viel davon ab, welche Relics man freischaltet. Wie stark sich der Scholar im späteren Spiel verändert, bleibt offen. Aber die Richtung zeigt, dass er ein Toolkit für Spieler ist, die Kämpfe verstehen wollen, statt sie nur zu überstehen.

Was bedeutet das für Elden Ring Nightreign?

Mit The Forsaken Hollows bekommen Fans nicht nur neue Gebiete, sondern auch zusätzliche Systeme wie die dynamische Shifting Earth-Bedingung und zwei neue Day Three Bosse. Dass FromSoftware den Nightfarern nun mehr Persönlichkeit und taktische Tiefe verleiht, könnte das Grundgefühl des Endgame stark verändern.

Ein weiterer Nightfarer steht noch aus. Wenn der Scholar die Denker anspricht, wen adressiert dann die zweite Klasse? Und wie tief verändert Nightreign damit die Spielweise, die wir seit dem Hauptspiel verinnerlicht haben?

