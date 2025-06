Elden Ring: Nightreign enttäuscht ohne PS5 Pro in der Technischanalyse

Drei Jahre nach dem Release von Elden Ring hat FromSoftware mit Nightreign einen Online-Ableger veröffentlicht, der auf ein stundenlanges Multiplayer-Erlebnis setzt – mit interessanter Dynamik, aber leider bekannten Schwächen. Besonders auf Konsolen offenbart Elden Ring: Nightreign in seiner finalen Version technische Mängel, die man 2025 nicht mehr als „akzeptabel“ durchwinken sollte.

Trotz spannender Spielmechaniken und klugem Fortschrittssystem bleibt die grundlegende Technik nahezu unangetastet – ein Umstand, der vor allem PS5 Pro-Nutzer enttäuschen dürfte. Das Spiel nutzt schlichtweg den PS5-Basiscode, ohne zusätzliche Optimierungen oder visuelle Upgrades.

Multiplayer mit Potenzial, Technik mit Altlasten

Rein spielerisch überrascht Elden Ring: Nightreign positiv, wie Digital Foundry feststellt. Der Einstieg in eine einstündige Koop-Session, die von einem zentralen Bossfight gekrönt wird, funktioniert flüssig. Die Mechaniken sind vertraut, die Progression sinnvoll auf kooperative Strategien ausgerichtet. Wer sich zu dritt gut abspricht, wird effektiv belohnt.

Weniger erfreulich: Die Performance-Probleme, die schon im Hauptspiel kritisiert wurden, bestehen weiterhin. Selbst auf leistungsfähigerer Hardware bleibt Elden Ring: Nightreign hinter seinen Möglichkeiten zurück. Auf PS5 und Xbox Series X erreicht der Qualitätsmodus selten stabile 60 fps, teilweise sinkt die Framerate bei größeren Effekten oder im Limveld-Hub-Bereich auf unter 40 fps.

Auf der PS5 Pro sieht es leicht besser aus – allerdings nur, weil der stärkere Grafikchip des Geräts den gleichen Code effizienter rendert. Es gibt keine exklusiven Features, keinen Pro-Modus, keine Raytracing-Option. Dass Nightreign sogar ohne offiziellen Support besser läuft, ist kein Kompliment für das technische Grundgerüst.

Framerate-Modus empfohlen – aber bitte mit VRR

Wer Wert auf Performance legt, sollte direkt in den Framerate-Modus wechseln. Hier profitieren vor allem Xbox-Spieler mit VRR-fähigen Displays, da das System flexibler mit den Schwankungen umgeht. Auf PS5 Pro erreicht dieser Modus am häufigsten den Bereich von 50–60 fps – das ist okay, aber nicht optimal.

Im Vergleich schneidet die Series S überraschend solide ab. Zwar sind Texturqualität und Umgebungsverdeckung sichtbar reduziert, doch das Spiel bleibt im Rahmen seiner Möglichkeiten spielbar. Anders sieht es auf der PS4 aus: Mit 900p-Auflösung, starkem Tearing und instabiler Framerate zwischen 20 und 30 fps ist die Version bestenfalls ein Notnagel.

Elden Ring: Nightreign überzeugt mit seinem zugänglichen, aber tiefgründigen Multiplayer-Konzept. Leider wird der Eindruck durch eine schwache technische Umsetzung getrübt – besonders auf Konsolen. Dass ein Spiel dieser Größenordnung die PS5 Pro ignoriert, ist 2025 kaum noch zu rechtfertigen. Wer das Beste aus dem Erlebnis herausholen möchte, sollte auf einen Framerate-Modus mit VRR setzen – oder hoffen, dass FromSoftware doch noch einen Pro-Patch nachliefert.

Dem Erfolg steht es bislang jedoch nicht im Wege – Bandai Namco hat gerade erst 3,5 Millionen ausgelieferte Kopien des Spiels bestätigt.