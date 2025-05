Elden Ring: Nightreign – Feuer, Finsternis und neue Albträume im Launch Trailer

Im Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign entfaltet sich eine Welt, die sich stetig verändert – mit neuen Biomen, Waffen und Gegnern. Jede Entscheidung zählt, denn ein brennender Kreis rückt unaufhaltsam näher. Wer überleben will, muss sich schnell anpassen und stärker werden, bevor der Tag endet.

Am dritten Tag gipfelt alles in einem epischen Bosskampf gegen die gefürchteten Nightlords. Nur wer als Team agiert, hat eine Chance. Verlierer erhalten dennoch Relikte zur Charakteranpassung – kein Scheitern ist endgültig. Nightreign bringt frischen Wind in die düstere Welt von Elden Ring – und setzt auf taktische Tiefe statt purer Gewalt.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai.