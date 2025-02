Elden Ring: Nightreign – Hinweis auf zusätzlichen DLC noch in diesem Jahr

Ob Elden Ring: Nightreign also langfristig mit Content versorgt wird, bleibt abzuwarten. Die veränderte Steam-Beschreibung deutet jedoch darauf hin, dass FromSoftware zumindest einen konkreten DLC plant. Nun bleibt nur die Frage, ob sich dahinter ein simples Content-Update oder eine umfangreiche Erweiterung verbirgt. Die Fans werden genau hinsehen – und vermutlich jedes noch so kleine Detail akribisch auseinandernehmen.

Mit dem Release am 30. Mai 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC stellt sich die Frage: Wann genau erscheint der DLC? Die Formulierung „bis Q4 2025“ lässt zwar viel Spielraum, bedeutet aber auch, dass er theoretisch schon deutlich früher kommen könnte. Sollte FromSoftware tatsächlich neue Charaktere und Bosse nachliefern, könnte dies darauf hindeuten, dass eine größere Erweiterung oder neue Spielmodi geplant sind.

Elden Ring: Nightreign wird offenbar noch in diesem Jahr mit einem zusätzlichen DLC versorgt. Dies geht aus einer mittlerweile geänderten Steam-Liste hervor. Besonders brisant: Ursprünglich war dort von „zusätzlichen spielbaren Charakteren und Bossen“ die Rede, bevor die Formulierung in die allgemeinere Ankündigung eines „zusätzlichen DLCs“ abgeändert wurde.

