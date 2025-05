Elden Ring: Nightreign im Test – FromSoftware scheitert am Multiplayer

Als Elden Ring: Nightreign angekündigt wurde, hielten Fans den Atem an. Ein Multiplayer-Ableger des gefeierten Soulslikes? Das versprach Chaos, Koop-Kämpfe und kollektives Leiden. Doch in den ersten internationalen Reviews entpuppt sich das Spiel als widersprüchliches Experiment – mal ekstatisch gefeiert, mal gnadenlos verrissen. Der Metascore dümpelt bei mageren 78 Punkten, weit entfernt von der ikonischen Brillanz des Hauptspiels.

Was ist schiefgelaufen bei FromSoftware, dem Studio, das einst den Begriff „Meisterwerk“ fast im Alleingang neu definierte? Der Fokus auf Koop-Gameplay und ein einziger Spielmodus wirken im Vergleich zum offenen, mystischen Erkundungsdrang des Originals geradezu steril. Die klassische Souls-Magie – das Erforschen, Verlaufen, Entdecken – weicht einer Arena-Struktur, die eher an einen Roguelike-Loop erinnert als an epische Odysseen.

Licht im düsteren Königreich

Nicht alle sehen Elden Ring: Nightreign durch die Brille der Enttäuschung. CGM lobt das Spiel als „Liebesbrief und Remix“ für Fans, die sich nach einer neuen Herausforderung sehnen. „Nightreign is something to be remembered“, heißt es dort – ein Satz, der für viele Soulslike-Liebhaber fast schon ein Ritterschlag ist. Die 9 von 10 Punkten würdigen die Vielfalt an Gegnern, das hohe Schwierigkeitslevel und die typische FromSoftware-Stimmung, die trotz des Multiplayer-Fokus zumindest punktuell durchscheint.

Doch selbst hier bleibt ein fader Beigeschmack: Das Spiel ist eben nicht für jeden gemacht. Wer auf Solospiel hofft oder die düstere Isolation von Elden Ring schätzt, könnte sich hier schnell deplatziert fühlen.

Kritik an der Wurzel – wenn das Fundament bröckelt

Wirklich vernichtend äußert sich hingegen Critical Hits. Für sie ist Elden Ring: Nightreign kein missverstandenes Experiment, sondern ein grundlegend kaputtes Konzept: „Die Idee eines Loop-basierten FromSoftware-Spiels widerspricht allem, was die Marke ausmacht.“ Besonders bitter: Selbst im Koop funktioniert Elden Ring: Nightreign laut dem Magazin nur dann, wenn man ein eingespieltes Team hat – sonst drohen Frust, Chaos und eine Erfahrung, die eher an zusammengewürfelte Mods erinnert als an durchdachtes Game Design.

Auch Gamespew sieht Schwächen, wenngleich moderater. Eine einzelne Karte, uninspiriertes Relikt-System und das Fehlen von Crossplay – in einem Spiel, das auf Multiplayer aufbaut – sind handfeste Kritikpunkte, die dem Gesamteindruck schwer zusetzen. Ergebnis: solide 7 von 10 Punkten, aber ohne echte Begeisterung.

Mit Elden Ring: Nightreign verlässt FromSoftware mutig den ausgetretenen Pfad – doch manchmal ist Mut nicht genug. Der Versuch, Soulslike-DNA mit Multiplayer-Spielmechaniken zu kreuzen, erzeugt keine neue Superformel, sondern einen instabilen Hybriden. Hardcore-Fans finden hier sicher kurze Momente der Erleuchtung, doch die große Mehrheit bleibt wohl im Nebel zurück – suchend, aber nicht findend.

Elden Ring: Nightreign ist damit zwar kein Totalschaden. Aber vielleicht der erste echte Beweis dafür, dass selbst Legenden fehlbar sind.