Elden Ring: Nightreign – Neue Details und Release in Kürze?

Ein cleverer Timing-Schachzug? Es könnte sein. Denn in derselben Woche könnte ein weiteres großes Event stattfinden: Ein neuer State of Play steht möglicherweise ebenfalls an. Zwar könnte dies Zufall sein, doch angesichts der Tatsache, dass der Netzwerktest von Elden Ring: Nightreign zwischen dem 14. und 17. Februar stattfinden wird, könnte FromSoftware genau diese Woche nutzen, um mit eigenen offiziellen Informationen vorab zu kommen. So haben sie die Kontrolle, wenn die ersten Spielinhalte nach dem Netzwerktest wahrscheinlich durch die Community durchsickern.

