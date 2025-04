Elden Ring: Nightreign – Neuer Trailer enthüllt die Fähigkeiten des Raiders

FromSoftware hat einen weiteren Trailer zu Elden Ring: Nightreign veröffentlicht, der die Fähigkeiten des „Raiders“ – eines der acht spielbaren Nachtfahrer – detaillierter vorstellt. Nachdem der erste Clip bereits neugierig machte, folgt nun die taktische Tiefe hinter diesem wuchtigen Krieger.

Unaufhaltsam mit Kämpferentschlossenheit und Vergeltung

Der Raider ist keine Figur für Zartbesaitete. Seine Bewegungen mögen langsam sein, aber jeder Schlag sitzt – und das mit einer solchen Gewalt, dass selbst die größten Gegner zittern. Genau hier setzt seine passive Fähigkeit „Kämpferentschlossenheit“ an: Sie verhindert, dass er bei der Durchführung seiner Spezialattacke aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Klingt unscheinbar? Ist es nicht. In der Hitze des Gefechts bedeutet diese Unerschütterlichkeit den Unterschied zwischen Sieg und „You Died“-Screen.

Seine Spezialfähigkeit „Vergeltung“ ist ein aufgeladener Schlag, der mächtige Gegner aus der Fassung bringt und ihnen Tür und Tor für kritische Treffer öffnet. Besonders gegen Bosse dürfte diese Fähigkeit taktische Fenster eröffnen, wie man sie aus dem Basisspiel nur selten kennt.

Ultimative Kontrolle über das Schlachtfeld

Doch damit nicht genug: Seine ultimative Fähigkeit „Totem Stella“ beschwört einen massiven Grabstein aus dem Boden – und der hat es in sich. Zum einen verursacht er Flächenschaden an allen Gegnern in der Nähe, zum anderen dient er als erhöhter Standpunkt für Fernkämpfer. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Team-Strategien im Koop. Und als wäre das noch nicht genug, kann der Raider vom Totem aus einen mächtigen Sprungangriff entfesseln – ein Comeback-Move, der den Kampf im Alleingang drehen kann.

FromSoftware zeigt einmal mehr, wie viel Liebe zum Detail in Elden Ring: Nightreign steckt. Jeder der acht Nachtfahrer verfügt über individuelle Mechaniken und Spielstile. Wer es mehr mit Präzision und Fernkampf hält, kann sich zum Beispiel auf Ironeye freuen, der stark an einen klassischen Ranger erinnert.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mit jeder neuen Enthüllung steigt die Vorfreude – und der Raider dürfte schon jetzt ein Fanliebling sein, nicht nur wegen seiner Power, sondern wegen seines Potenzials für kreative Strategien.