Elden Ring: Nightreign startet mit neuem Meilenstein – weitere Inhalte für 2025 bestätigt

Die Stand-Alone-Erweiterung Elden Ring: Nightreign ist gerade erst erschienen, da zieht Publisher Bandai Namco bereits eine erste positive Bilanz: Mehr als 3,5 Millionen Mal wurde die Erweiterung weltweit ausgeliefert oder digital verkauft. Allein am Veröffentlichungstag, dem 30. Mai 2025, waren es über zwei Millionen Einheiten. Das gaben Bandai Namco und Entwickler FromSoftware heute offiziell bekannt.

Neue Biome, Nachtfürsten und ein Spielprinzip mit Zeitdruck

Inhaltlich bietet Elden Ring: Nightreign eine Mischung aus klassischer Erkundung und taktisch fordernden Kämpfen, die unter einem Tageszyklus strukturiert sind. Spieler treffen blitzschnelle Entscheidungen auf einer Karte, die sich dynamisch verändert – inklusive neuer Waffen, Gegner und Biome. Das Ziel: Die drei aufeinanderfolgenden Tage zu überleben und am dritten Tag einem der sogenannten Nachtfürsten gegenüberzutreten. Dabei müssen sich Spieler nicht nur mit der Spielwelt, sondern auch mit der immer enger werdenden Feuerzone auseinandersetzen – ein Mechanismus, der an Survival-Genres erinnert, aber in die Elden Ring-Formel eingebettet wurde.

Interessant ist zudem der neue Koop-Fokus: Die sogenannten Duo-Expeditionen sollen später per Update eingeführt werden und erlauben es Spielern, gezielt zu zweit gegen bestimmte Herausforderungen anzutreten. Wer trotz aller Bemühungen scheitert, geht nicht leer aus: Verlorene Runs bringen Relikte ein, mit denen sich der Charakter im nächsten Versuch gezielt weiterentwickeln lässt.

Elden Ring: Nightreign erreicht ersten Meilenstein

Weitere Inhalte geplant, erster Patch bereits verfügbar

Offiziell bestätigt wurde auch, dass Elden Ring: Nightreign im Laufe des Jahres zusätzliche Inhalte erhält – darunter neue Varianten bestehender Bosskämpfe. Los geht es bereits in diesem Juni. Ein genauer Fahrplan liegt bisher zwar nicht vor, ebenso wenig gibt es Details zu den angekündigten Download-Inhalten, diese Aussichten versprechen allerdings mehr als nur einen schnellen Release und dann weg.

Seit dem gestrigen Montag ist zudem der erste Patch für Elden Ring: Nightreign verfügbar. Dieser adressiert unter anderem Balancing-Probleme im Solospiel und passt die Aggressivität bestimmter Gegnertypen an.

Mit 3,5 Millionen Verkäufen innerhalb kürzester Zeit zeigt Elden Ring: Nightreign, dass das Interesse an dem Franchise ungebrochen ist. Die Erweiterung setzt spielerisch auf bekannte Elemente, kombiniert sie aber mit neuen Ideen wie Zeitdruck, Koop-Komponenten und optionaler Progression auch nach dem Scheitern. Wie sich das Spielgefühl mit den kommenden Inhalten weiterentwickelt, bleibt abzuwarten – die Community dürfte die Inhalte genau beobachten.