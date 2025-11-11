Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows enthüllt neues Gameplay

FromSoftware hat den nächsten großen DLC für Elden Ring: Nightreign angekündigt – The Forsaken Hollows erscheint am 4. Dezember für PS5 und PS4. Das Add-on erweitert das bereits im Mai gestartete Spin-off um neue spielbare Figuren, gefährliche Bosse und ein weiteres Gebiet voller düsterer Geheimnisse.

Elden Ring: Nightreign ist nicht das klassische Elden Ring, das Spieler 2022 zum Game of the Year machte. Stattdessen handelt es sich um ein kooperatives Action-Survival-Spiel, bei dem bis zu drei Spieler gemeinsam auf Expeditionen gehen. In einer dreitägigen Mission bereiten sie sich auf die unausweichliche Konfrontation mit dem Nightlord vor, einem übermächtigen Gegner, der über die Welt Limveld herrscht.

Das Ziel ist überleben, sammeln, stärker werden, bevor die Nacht hereinbricht. Die Basisversion hat seit ihrem Launch bereits einige harte Inhalte bekommen, darunter die „Everdark Sovereigns“ und den „Deep of Night“-Modus für Veteranen, die noch mehr Herausforderung suchen.

Zwei neue spielbare Charaktere

Der DLC The Forsaken Hollows bringt zwei frische Nightfarers mit, die sich spielerisch deutlich unterscheiden:

Scholar – ein Gelehrter mit hohem Arkan-Wert, der durch Analyse und Beobachtung im Kampf taktische Vorteile erlangt.

– ein Gelehrter mit hohem Arkan-Wert, der durch Analyse und Beobachtung im Kampf taktische Vorteile erlangt. Undertaker – eine kampferprobte Äbtissin mit enormer Stärke und Glauben. Ihre Spezialität: Feinde mit heiligen Attacken direkt ins Jenseits befördern.

Beide Charaktere erweitern das bisherige Klassenkonzept spürbar und bieten neue Ansätze für Koop-Spieler, die ihren Trupp gezielt aufeinander abstimmen wollen.

Zwei neue Bosse in Limveld

Im Mittelpunkt steht erneut die Region Limveld, diesmal mit einem neuen Gebiet namens The Great Hollow, einer gigantischen Höhle voller Ruinen, Tempel und kristalliner Miasmen, die den Lebenssaft der Umgebung aussaugen. Hier warten zwei neue Bosse, deren Design laut Trailer stark auf Gegensätze zwischen Bewegung und Stillstand setzt. Einer davon – „Shifting Earth“ – scheint wortwörtlich das Terrain zu verändern.

Wer sich früh entscheidet und den DLC vorbestellt, bekommt zusätzlich ein digitales Artbook und eine Mini-Soundtrack-App, die direkt nach dem Kauf freigeschaltet werden.

Upgrade-Infos und Vorsicht bei Doppelkauf

FromSoftware weist darauf hin, dass der bisherige „Deluxe Upgrade Pack“ ab dem 12. November offiziell in The Forsaken Hollows DLC umbenannt wird. Besitzer der Collector’s oder Deluxe Edition haben das Add-on bereits inkludiert. Wer separat kauft, sollte also doppelte Ausgaben vermeiden.

Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows sieht nicht nach einfachem Zusatzinhalt aus, sondern nach einem in sich geschlossenen Kapitel, das neue Mechaniken mit der typischen FromSoftware-Handschrift verbindet. Wer das Basisspiel mochte, bekommt am 4. Dezember noch mehr Grund, sich in die Schatten von Limveld zu wagen, diesmal mit Freunden an seiner Seite.

Edit by Niklas