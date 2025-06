Elden Ring: Nightreign – Update 1.01.3 überrascht mit verstecktem Boss-Update und neuer Spielwährung

FromSoftware ohne große Vorankündigung ein inhaltlich beachtliches Update für Elden Ring: Nightreign veröffentlicht. Im Schatten regulärer Serverwartungen und nüchterner Patchnotes schlummerten einige Änderungen, die der Community erst im Nachgang auffielen. Im Zentrum steht der neue Bosskampf gegen eine überarbeitete Version von „Adel, der schwarze Drache“ – nun als „Everdarker Sovereign“-Variante bekannt.

Neuer Endgame-Boss und die Jagd nach Herrschersiegeln

Die überarbeitete Fassung von Adel gehört nicht nur optisch zu den beeindruckendsten Begegnungen im Spiel. Spieler müssen sich auf aggressivere Angriffsmuster, neue Bewegungen und deutlich verschärfte Phasen einstellen. Die Belohnung: ganze 25 „Sovereign Sigils“ – eine neue Währung, die ausschließlich über diesen Kampf erhältlich ist. Danach sinkt die Ausbeute pro Sieg allerdings auf 7, was die Sigils schnell zu einer wertvollen und schwer zugänglichen Ressource macht.

Die Sigils lassen sich in einem versteckten Shop in der Roundtable Hold einlösen. Spieler finden diesen an einem unauffälligen Holzschild außerhalb der Haupthalle – nicht gerade offensichtlich platziert. Angeboten werden hier exklusive Reliquien, Kelche sowie alternative Skins. Letztere sind identisch mit bereits bekannten Varianten, etwa aus Murk, dafür aber wesentlich günstiger.

Neue Relikte für Builds im Endgame

Wer seine Ressourcen strategisch einsetzt, findet unter den neuen Gegenständen einige interessante Optionen. Besonders das Relikt „Dunkle Nacht des Barons“ sticht hervor. Es kombiniert verbesserte kritische Trefferwerte mit einer passiven Runen-Generierung bei erfolgreichen Kritz-Treffern. Vor allem Klassen wie die Herzogin, die auf Unsichtbarkeits-Ultimates und Hinterhalte setzen, profitieren massiv von diesem Objekt – sowohl spielmechanisch als auch wirtschaftlich.

Zusätzlich bringt das Update eine neue Möglichkeit, 1 Sigil gegen ein zufälliges „Shifting Earth“-Ereignis einzutauschen – eine Antwort auf einen viel diskutierten Kritikpunkt der Community, die sich seit Wochen nach besserem Late-Game-Content sehnte.

Patchnotes im Überblick

Neben dem neuen Bosskampf gab es auch einige Bugfixes und kleinere Balancing-Änderungen:

Die Dropchance von Waffen mit dem Wahnsinn-Status wurde erhöht.

Sichtbarkeitseffekte und einige Schadensberechnungen wurden korrigiert.

Ein Fehler im Zusammenspiel zwischen dem „Blitz von Gransax“ und passiven Effekten wurde behoben.

Weitere Details gibt es unter diesem Link.

Was haltet ihr von diesem verdeckten Update-Ansatz? Habt ihr Adel schon besiegt oder seid noch auf der Jagd nach den ersten Sigils? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.