Elden Ring Nightreign: Update 1.03.1 bringt neue DLC-Inhalte und spürbare Verbesserungen

Elden Ring Nightreign wächst weiter, und dieses Mal nicht nur in Details, sondern in der Breite. Update 1.03.1 ist eines dieser Patches, die man nicht einfach überfliegt. Es erweitert gezielt Inhalte für DLC-Spieler, schärft zentrale Systeme nach und räumt an vielen Stellen auf, an denen Nightreign bislang gehakt hat. Vor allem der Deep-of-Night-Modus rückt stärker in den Fokus.

Mehr Tiefgang im Deep of Night – aber nur für DLC-Gruppen

Wer den The Forsaken Hollows-DLC besitzt, bekommt spürbar mehr zu tun. Neue Ziele, zusätzliche Landmarks und frische Raid-Events sorgen dafür, dass sich Deep of Night weniger vorhersehbar anfühlt. Besonders interessant sind die neuen Shifting-Earth-Variationen, die bekannte Areale subtil verändern und alte Routen infrage stellen.

FromSoftware geht dabei konsequent vor: DLC-Inhalte erscheinen ausschließlich, wenn alle Mitspieler den DLC besitzen. Das verhindert Frust in Matchmaking-Sessions und sorgt dafür, dass niemand Inhalte sieht, die er selbst nicht nutzen kann. Auch neue Night-Aspect-Angriffsmuster werden nur dann aktiviert, wenn die gesamte Gruppe Zugriff auf die Erweiterung hat, ein sauberes, faires Design.

Feinschliff am Gameplay statt großer Umbrüche

Abseits neuer Inhalte liefert Update 1.03.1 eine lange Liste sinnvoller Korrekturen. Die Balance in den Great-Hollow-Tempeln wurde angepasst, etwa bei Fluch-Effekten und kontinuierlichem Lebensverlust. Einige Raid-Events wurden entschärft, darunter die Wölfe im Tricephalos-Kampf, die bislang für unnötige Spitzen sorgten.

Qualitätsverbesserungen ziehen sich durch das gesamte System, darunter automatische Stapelung identischer Items, bessere Statusanzeigen, klare Icons für aktive Effekte und sichtbare Item-Seltenheiten beim Anpinnen. Kleine Änderungen mit großer Wirkung für Lesbarkeit und Flow.

Der umfangreiche Bugfix-Teil liest sich fast wie ein eigenes Update: Skill-Fehler, Relikt-Probleme, Near-Death-Aussetzer, Boss-Hitboxen, Progression-Blocker und sogar Lokalisierungsfehler wurden angegangen. Gerade für einen Modus wie Nightreign, der stark auf Koop, Timing und Systemverständnis setzt, ist das entscheidend.

Unterm Strich zeigt Update 1.03.1, dass Elden Ring Nightreign nicht nur erweitert, sondern ernsthaft gepflegt wird. Die spannendste Frage bleibt: Ist das der Abschluss der Forsaken-Hollows-Phase – oder erst der Auftakt für größere DLC-Experimente im Endgame?