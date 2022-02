Elden Ring – Overview Trailer mit letzten Eindrücken

Wenige Tage vor dem Release von Elden Ring gewähren From Software und Bandai Namco ein paar letzte Eindrücke in das RPG, die hierzu einen Overview-Trailer veröffentlicht haben.

Darin kann man noch einmal einen Blick auf die unterschiedlichen Regionen werfen, auf die Waffen, Boss Fights und vieles mehr, die Elden Ring wohl zu dem am meisten erwarteten Spiel in diesem Jahr machen. Dazu gehören natürlich auch die Erkundungs-Aspekte, die immer wieder ein Highlight sind.

Nichts für schwache Nerven

So fantastisch das auch alles klingt und aussieht, muss man sich dennoch bewusst sein, dass auch Elden Ring dem Konzept von From Software treu bleibt und alles andere als einfach wird. Zwar hat man diesmal einige Elemente eingebracht, die den Frustfaktor etwas entschärfen sollen, die ein oder andere Herausforderung wird man aber nicht einfach umgehen können, wie schon in unserer Preview zu Elden Ring angemerkt:

„Vom ersten Eindruck her setzt Elden Ring hier sogar noch einen drauf. Das Gameplay ähnelt den Vorgängern sehr. Wir weichen aus, blocken, falls wir einen Schild tragen und versuchen, leichte und schwere Angriffe zu setzen, sobald unsere Gegner kurz ruhen. […] Wie gewohnt ist der Tod ein integraler Bestandteil des Spiels. Sterben wir, verlieren wir unsere gesammelten Seelen, mit denen wir Upgrades und Items kaufen können. Sammeln wir die Seelen vor dem nächsten Tod nicht wieder auf, sind sie für immer weg. Und wir sterben oft. Sehr oft. Für manche Frustrationsresistenzen vielleicht auch zu oft.“

Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, kann dies ab dem 25. Februar versuchen, es lohnt sich allemal. Bis dahin kann man sich auch noch die exklusive Launch Edition bei Amazon.de sichern.