Elden Ring – Performance-Analyse von DF auf PS5 & Xbox, Patch 1.02.2 verfügbar

Mit dem finalen Release von Elden Ring vor wenigen Tagen ist nun auch die Performance-Analyse von Digital Foundry verfügbar, die immer gerne gesehen wird.

Diese basiert bereits auf dem jüngst veröffentlichten Patch 1.02, der nochmals einige Korrekturen vornimmt, ebenso wird damit ein Progression-Bug mit dem Savegame-System behoben, wie der offizielle Changelog verrät. In diesem heißt es:

Änderungen zum Speichern des Spielfortschritts, auch wenn das Spiel nicht beendet wird.

Nun zum spannendem Teil der Analyse von Digital Foundry, die sich hier vor allem noch einmal einen Schub gegenüber dem Network Test erhofft haben, der jedoch wohl ausbleibt. So bleibt Elden Ring auf PS5 und Xbox Series X die meiste Zeit unter den 60fps, egal in welchem Modus man spielt.

Auf der PS5 und Series X wirkt sich dies beim Wechsel auf die Bildqualität aus, die zwischen 2688 x 1512 Pixel und 4K in der Spitze schwank. Zwischensequenzen werden dafür in nativen 4K präsentiert. Die größten Unterschiede konnte man wohl beim Rendern der Schatten ausmachen, die im Qualitätsmodus die beste Figur abgeben.

Welcher Modus wird empfohlen?

Dennoch wird dieser aufgrund der schwankenden Performance weniger empfohlen, schlägt sich auf PS5 laut Digital Foundry aber noch mit am besten unter allen Konsolen. Dieses hin und her sei ein echtes Problem in der aktuellen Generation, da hier eine konstante Performance nur gegen Verlust der Bildqualität und Details zu erreichen ist.

Damit ist Elden Ring keinesfalls alleine, denn auch Horizon Forbidden West und Dying Light 2 hatten zuletzt mit genau den gleichen Fragen zu kämpfen. Letztendlich sollte man sich dennoch für die 60fps entscheiden.

Etwas Hoffnung legt man in das bald verfügbar VRR-Feature der PS5, das auf immer mehr Bravia TVs ausgerollt wird. Auf Xbox Series X konnte man damit zumindest etwas bessere Ergebnisse in Bezug auf die Performance erzielen.

Eindrücke zu Elden Ring gibt es auch noch einmal in unserem aktuellen Review zum Spiel.