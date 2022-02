Elden Ring – Preload & Unlock Zeiten bestätigt

Mit Elden Ring steht in dieser Woche bereits der nächste Blockbuster für PS5 & Co. auf dem Plan, dessen Download die meisten sicherlich kaum noch erwarten können.

Wann der Pre-Load startet und wann man tatsächlich loslegen kann, verrät From Software heute vorab in einer Grafik.

Demnach kann man pünktlich zum Release am 25. Februar um Mitternacht mit dem Spielen beginnen, zumindest was die Konsolen-Versionen betrifft. Lediglich auf dem PC gibt es einige Unterschiede, insbesondere was die Region angeht.

Der Pre-Load von Elden Ring startet 48 Stunden vor dem jeweiligen Termin, so dass auch jeder sicherstellen kann, am Release-Tag pünktlich loslegen zu können.

From Software warnt vor Spoiler

Natürlich wird die Disc-Version von Elden Ring hier und da wieder früher im Umlauf sein. Hier richtet From Software einen Appell an die Spieler, möglich nichts aus Elden Ring vorab zu spoilern.

Bereits vergangene Woche ist das Intro ins Netz gelangt, das ein wenig mehr die Hintergrundgeschichte beleuchtet. Kein wirklicher Spoiler, aber zumindest erschwert es das Warten auf den Release.

Hierzu schreibt man auf Twitter:

Eindrücke aus Elden Ring gab es am vergangenen Wochenende in Form eines umfangreichen Gameplay-Deep Dives. Darin gab man noch einmal genauere Einblicke in die Welt und Spielmechaniken.

Das Video zeigte außerdem neue Charaktere, neue Landschaften im Zwischenland, neue Spielmechaniken und nützliche Items, die den Spielern während ihres Abenteuer helfen werden. Mehr zu Elden Ring gibt es auch noch einmal in unserer aktuellen Preview zum Spiel.

“ Aktuell spricht wirklich nichts dagegen, dass Elden Ring der nächste Eintrag in diese glorreiche Liste [von From Software] wird. Alle Vorzeichen stehen auf Meisterwerk und es sieht so aus, als würde From Software hier die eigene Revolution nochmal revolutionieren.“

Wer Elden Ring zunächst auf PS4 spielt, kann später ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 nutzen, womit keine zusätzlichen Kosten dafür anfallen werden. Ab dem 25. Februar können aber alle Spieler ganz regulär loslegen.