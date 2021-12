Elden Ring – Warum man das Spiel laut G. R. R. Martin nicht ablehnen kann

From Softwares Elden Ring gilt schon jetzt als der potenzielle Megahit im kommenden Jahr, den sich kein Fan der From Software-Spiele und darüber hinaus entgehen lassen sollte.

Diese Einschätzung teilt auch der Game of Thrones-Author George R. R. Martin, dessen Mitwirken an Elden Ring zwar schon vor Jahren endete, seiner Ansicht nach wird man aber nur schwer an dem Action-RPG vorbei kommen.

Martin blickt jetzt so kurz vor dem Release von Elden Ring noch einmal zurück und kann seine Begeisterung darüber kaum verbergen. In einem Blog-Post schreibt dieser dazu:

„Vor ein paar Jahren haben mich Hidetaka Miyazaki und sein unglaubliches Team von Spieledesignern, die Schöpfer der Dark Souls-Serie, aus Japan kontaktiert, um mich zu bitten, ihnen bei der Kreierung der Hintergrundgeschichte und der Geschichte für ein neues Spiel zu helfen, an dem sie arbeiteten. Miyazaki und sein Team von FromSoftware machten bahnbrechende Sachen mit großartiger Kunst, und was sie von mir wollten, war nur ein bisschen Weltenbau: eine tiefe, dunkle, resonante Welt, die als Grundlage für das Spiel dienen sollte, das sie entwickeln wollten. Und nebenbei liebe ich es, Welten zu erschaffen und imaginäre Geschichte zu schreiben. Also habe ich meinen Beitrag geleistet und an meine neuen Freunde in Japan weitergegeben, und sie haben es von dort aus übernommen. Dann vergingen Jahre. Videospiele sind heutzutage so groß wie Filme (eigentlich größer) … und die Erschaffung dauert genauso lange. Aber der Tag von Elden Ring ist endlich da. Und ich muss sagen, es sieht unglaublich aus.“

Bis auch Fans und Spieler in den Genuss von Elden Ring kommen, muss man sich ein paar Wochen gedulden. Erst im Februar öffnen sich die Tore zu den Land Between, dann wird sich zeigen, ob die extrem hohen Erwartungen auch erfüllt werden.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022.