Elden Ring zeigt sich erstmals im Gameplay-Trailer, Release 2022

Nach vielen Monaten gibt es heute endlich einen ersten Blick auf Elden Ring von From Software, das gleichzeitig auch ein Release-Datum im Gepäck hat. Das RPG erscheint für die aktuellen und Last-Gen Konsolen.

Angesiedelt in einer vollkommen neuen Welt von Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin, erwartet euch hier ein unvergleichliches Abenteuer.

Elden Ring ist der bisher größte Titel von FromSoftware und spielt in einem weitläufigen Königreich mit einer reichhaltigen und blutigen Geschichte. Geschrieben wurde diese von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Dark Souls-Reihe und George R.R. Martin, dem Autor der The New York Times Bestseller Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire.

„Die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, um den „Elden Ring“-Mythos zu erschaffen, war eine wirklich tolle Erfahrung und eine Quelle wunderbarer Inspiration. Das Team arbeitet hart daran, dass diese neue Welt für die SpielerInnen ein faszinierender Ort wird. Es ist durch und durch ein FromSoftware-Titel, reich an Fantasy- und RPG-Action. Wir hoffen aufrichtig, dass ihr euch darauf freut.“ so Hidetaka Miyazaki, President von FromSoftware, Inc. und Game Director von Elden.

Elden Ring erscheint am 22. Januar 2022 für PlayStation 5, PS5, Xbox Series und PC.