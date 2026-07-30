Elder Scrolls Online: Entwicklung verlangsamt – Combat-Overhaul und Trial erst 2027

Die Entlassungswelle bei Xbox trifft ZeniMax Online Studios hart, doch „The Elder Scrolls Online“ läuft weiter. Nach dem Verlust von 213 Mitarbeitern muss das Studio die Roadmap verschieben: Das geplante Kampfsystem-Overhaul und der neue 12-Spieler-Trial kommen erst 2027.

Gute Miene zum bösen Spiel

Game Director Nick Giacomini versucht zu beruhigen. ESO bleibt bestehen und geht nirgendwo hin. Das ist die gute Nachricht. Die Kehrseite: Die verbliebene Mannschaft kann das bisherige Tempo schlicht nicht mehr halten.

Ehemalige Entwickler wie Morgan Goin hatten es bereits angedeutet. Nach so extremen Einsparungen sind gewohnte Release-Zyklen Geschichte. ZeniMax musste die Reißleine ziehen.

Update 51 verschiebt sich leicht auf den 28. September. Es bringt die Rätselempfehlung Nowhere Vault und das Rumors-System. Als Entschädigung für die Verzögerung werfen die Entwickler mit Gratis-Inhalten um sich. Das Kapitel Greymoor und der Markarth-DLC werden im November für alle kostenlos. Dazu gibt es Events mit Gratis-Crown-Crates. Das schmeckt der Community. Es kaschiert aber nur das eigentliche Problem.

Die bitteren Pillen kommen 2027

Für Endgame-Fans ist der neue Fahrplan ein Dämpfer. Der 12-Spieler-PvE-Trial Crimson Veldt – der erstmals Kämpfe auf Reittieren einführen sollte – erscheint erst 2027. Auch die dringend nötige Überarbeitung des Kampfsystems und der Klassen schiebt ZeniMax weit nach hinten. Ebenso wandert Update 52 mit der neuen PvP-Zone Jerall Pass ins nächste Jahr.

Das Studio rettet das Jahr 2026 mit Events, Gratis-Inhalten und Aufwärm-Aktionen alter Systeme. Echtes Neuland betreten wir vorerst nicht.

ZeniMax tut das Einzige, was in dieser Lage möglich ist: Schadensbegrenzung. Dass ESO trotz des Verlusts von über 200 Leuten stabil weiterläuft und alte DLCs verschenkt, hält die Spieler bei Laune. Wer allerdings auf frischen Wind im Kampfsystem oder knackige Endgame-Herausforderungen gewartet hat, muss sich extrem lange gedulden. Die Server stehen fest, der Motor stottert.

Glaubt ihr, dass ZeniMax den Ausfall von über 200 Entwicklern langfristig kompensieren kann, oder läutet die Verschiebung auf 2027 den schleichenden Sparkurs für ESO ein?